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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Anadolu Parsı hedefiyle 47’nci zirve tırmanışı

AA
Anadolu Parsı hedefiyle 47’nci zirve tırmanışı
Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 47'nci tırmanışını Sinop'taki Zindan Dağı'na gerçekleştirdi. Profesyonel dağcı Erdek, Anadolu Parsı unvanını alma yolunda bir tırmanışı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tırmanış süresince hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen doğanın tadını çıkarmaya gayret ettiğini belirten Cennet, "Kar ve yağmur, özellikle bulutların bana zirveye kadar eşlik etmesi muhteşem ötesiydi. Güzel Sinop ilimizin harika ötesi dağları ve doğasını görmek ve yaşamak çok güzel bir duyguydu. Ülkemizde dağcılık ve doğa sporcularının Zindan Dağı'nın güzelliklerini yaşamalarını isterim" dedi. AA

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Anadolu Parsı hedefiyle 47’nci zirve tırmanışı
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