Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!

"BİZ YILLAR ÖNCESİNDEN BERİ BU HAYVANI AYAK İZLERİNDEN TESPİT ETTİK"

Bugün foto kapan ve termal kameralar ile izledikleri Pars'ı geçmişte ayak izlerinden takip ettiklerini belirten Başkaya "Biz yıllar öncesinden beri bu hayvanı ayak izlerinden öncelikle tespit ettik. İlk tespitlerimizi onunla yaptık bugün de hala o çöpe atılmış bir yöntem değil bizim için. Her gittiğimiz yerde karda, çamurda her yerde ayak izi arıyoruz. Çok şükür ki bu hayvanın ayak izlerine çoğu gittiğimiz vilayette rastlıyoruz. Şu an ülkenin batı kısımlarında da en batı uçlarında da Marmara'nın Trakya'sı haricinde İğneada ormanlarında da dolaşıyoruz, ayak izi arıyoruz. Bursa Uludağ'da bugüne kadar rastlamadık ancak bu rastlanmayacağı manasına gelmiyor. Denizli'nin Honoz Dağı'nda dolaştığımızda ayak izine rastlıyoruz, Muğla'da ayak izine rastlamışız Antalya'da, Mersin'de, Adana'da rastlamışız bunlar sürpriz değil bizim için. Ülkenin çoğu yeri sürpriz değil" şeklinde konuştu.