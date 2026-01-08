Haberler Yaşam Haberleri Anadolu parsına zarar verene 45 milyon TL para cezası, 5 yıl da hapis
Giriş Tarihi: 8.01.2026 14:53

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından avlanması yasak türler arasında yer alan Anadolu Parsı'na zarar vermenin cezası, 45 milyon TL para, 5 yıl da hapis...

Avlanması yasak türler arasında yer alan Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL para, 5 yıl kadar hapis cezası var. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.

2019'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Listede en yüksek tazminat bedeli, #Anadoluparsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor. Anadolu parsını öldüren zarar veren 5 milyon ceza ile kalmıyor 5 yıl hapis öngörüyor.

