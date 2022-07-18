Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Üniversitesi taban puanları: 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:45

Anadolu Üniversitesi taban puanları: 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Anadolu Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin bölümü, taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Anadolu Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte bilgiler…

Anadolu Üniversitesi taban puanları: 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, ' Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022 henüz yayınlanmadı. Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÜ) Taban Puanları

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Kont. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 360,03 24212
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Arkeoloji EA 60 197,80 587655
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Basın ve Yayın SÖZ 80 285,46 162903
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 248,23 298547
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85 237,55 473065
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500 206,09 584699
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi SAY 55 386,93 54560
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 2
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Eczacılık SAY 140 405,33 39179
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Felsefe EA 50 232,49 513233
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400 205,98 584777
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 35 340,30 30542
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 358,68 18649
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 400 228,57 507989
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80 312,23 82212
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500 209,69 558809
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 201,46 587082
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk EA 355 376,06 20854
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat EA 160 248,79 389150
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400 206,44 584455
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 90 277,45 231971
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150 208,07 583274
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10 222,88 565167
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80 299,29 116027
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 377,26 63579
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 120 412,36 9738
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL 30 272,82 52527
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme EA 160 258,06 330129
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 800 199,28 587556
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 80 297,97 157481
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150 206,00 584761
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20 233,52 505554
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye EA 100 254,70 350579
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye (Açıköğretim) EA 500 204,44 585729
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maliye (KKTC Uyruklu) EA 2
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 366,87 13638
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130 384,39 6688
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Psikoloji EA 60 341,08 61083
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 334,18 72530
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 40 356,90 25253
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600 198,76 587605
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 70 267,13 246056
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 332,11 76248
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sinema ve Televizyon SÖZ 75 319,36 67033
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 271,05 260913
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900 199,28 587557
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150 213,49 579430
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 330,54 47973
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Hizmet EA 65 277,25 232794
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500 236,87 478510
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyoloji EA 80 256,90 337088
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000 200,56 587323
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarih SÖZ 70 299,19 116349
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400 200,93 563323
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği EA 50 236,05 485211
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm Rehberliği DİL 40 356,45 25369
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) DİL 1
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 307,76 92725
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800 198,94 563700
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600 202,37 586736
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150 209,23 582474
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400 200,76 587285
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600 201,19 587173

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Anadolu Üniversitesi taban puanları: 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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