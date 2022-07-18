Anadolu Üniversitesi taban puanları: 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, ' Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022 henüz yayınlanmadı. Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
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Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Kont.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|360,03
|24212
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|60
|197,80
|587655
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Basın ve Yayın
|SÖZ
|80
|285,46
|162903
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20
|248,23
|298547
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|85
|237,55
|473065
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|500
|206,09
|584699
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi
|SAY
|55
|386,93
|54560
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|—
|—
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|140
|405,33
|39179
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|50
|232,49
|513233
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|400
|205,98
|584777
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|35
|340,30
|30542
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60
|358,68
|18649
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
|SÖZ
|400
|228,57
|507989
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|SÖZ
|80
|312,23
|82212
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
|SÖZ
|2500
|209,69
|558809
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1000
|201,46
|587082
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|355
|376,06
|20854
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat
|EA
|160
|248,79
|389150
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|400
|206,44
|584455
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (İngilizce)
|EA
|90
|277,45
|231971
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150
|208,07
|583274
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
|EA
|10
|222,88
|565167
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|SÖZ
|80
|299,29
|116027
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|377,26
|63579
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|120
|412,36
|9738
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
|DİL
|30
|272,82
|52527
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme
|EA
|160
|258,06
|330129
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800
|199,28
|587556
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (İngilizce)
|EA
|80
|297,97
|157481
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150
|206,00
|584761
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)
|EA
|20
|233,52
|505554
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye
|EA
|100
|254,70
|350579
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|500
|204,44
|585729
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (KKTC Uyruklu)
|EA
|2
|—
|—
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|366,87
|13638
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|130
|384,39
|6688
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60
|341,08
|61083
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|334,18
|72530
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|DİL
|40
|356,90
|25253
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600
|198,76
|587605
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70
|267,13
|246056
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|332,11
|76248
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon
|SÖZ
|75
|319,36
|67033
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|271,05
|260913
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900
|199,28
|587557
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150
|213,49
|579430
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|330,54
|47973
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmet
|EA
|65
|277,25
|232794
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500
|236,87
|478510
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|80
|256,90
|337088
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000
|200,56
|587323
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70
|299,19
|116349
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|2400
|200,93
|563323
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği
|EA
|50
|236,05
|485211
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm Rehberliği
|DİL
|40
|356,45
|25369
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1
|—
|—
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|307,76
|92725
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
|SÖZ
|2800
|198,94
|563700
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|600
|202,37
|586736
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150
|209,23
|582474
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|400
|200,76
|587285
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600
|201,19
|587173