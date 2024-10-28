Anadolu yakasından 26 motor çalan iki arkadaş yakalandı: Çalıştırmadıkları motoru iterek çalmışlar!

İstanbul'da çalıntı motorlarla işlenen yaralama ve kurşunlama olaylarının artmasıyla birlikte gündeme gelen motor hırsızlığı için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri harekete geçti. İstanbul Anadolu Yakasında özellikle Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde peşpeşe gelen motor hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler yakın bölgelerde 26 ayrı motorun çalındığını belirledi.

ÇALIŞTIRMAYINCA İTEREK ÇALMIŞ

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Önder Y. ve Arkadaşı A.B. özellikle park halindeki motorların yanına başka bir motorlar yanaşıp kilidini ellerindeki aparatla kırdıktan sonra alıp götürüyorlardı. Ortaya çıkan görüntülerin kiminde elleriyle iterek motoru çaldıkları görülürken kimin de ise diğer motorla çaldıkları motoru iterek götürüyorlardı.

MOTORLARI PARÇALARINA AYIRIP UCUZA SATMIŞLAR

Hırsızların çaldıkları motorları parçalara ayırıp parça halinde piyasaya sürdükleri öne sürüldü. Saniyeler içerisinde çaldıkları motorları kısa sürede parçalarına ayıran hırsızlar o parçaları piyasanın yarı fiyatına piyasaya sürdükleri değerlendirildi.

1 KİŞİ TUTUKLU DİĞERİ SERBEST

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan motor hırsızı iki arkadaş Önder Y. ve A.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çok sayıda kaydı olan Önder Y. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.