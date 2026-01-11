Anadolu’da kar bereketi

Yurdun genelini etkisi altına alan kış koşulları hâkimiyetini sürdürüyor. Devlet karla mücadelesi de 7/24 sürüyor.Ardahan'ın Posof ilçesi Yolağzı köyünde rahatsızlanan kişi için sağlık ordusu seferber oldu. Sağlık personeli hastayı sırtına alıp taşıdı. Ambulansa kadar götürülen hasta, ilçedeki hastaneye nakledildi.Tunceli'de kış mevsiminin sert geçmesi ve zorlu coğrafi şartlara rağmen devlet sosyal yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Malatya'da ekipler karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.Hakkâri'de kapanan 108 köy ile 245 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarına başlandığı, yağış durumuna göre kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçilerimizin mümkün olan alanlarda yeraltı sulama ve yağmurlama sistemlerini devreye almaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bahçe ve tarlalarda teknik olarak uygun olan tüm koruyucu tedbirlerin zamanında uygulanması gerekmektedir" dedi.Prof. Dr. Süleyman Soylu ise "Yılbaşı döneminde aldığımız yağışlar bitki çıkışını garanti altına aldı. Eğer toprak yeterince nemli olursa sulamaya ihtiyaç kalmaz. Geçen yıl tüm Türkiye'yi etkisi altına alan don olaylarının bu yıl görüleceğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. İstanbul'da bugün kar yağışının tahmin edildiği, yarın çok bulutlu olmasının öngörüldüğü, 13 Ocak'ta sıcaklığın sıfırın altında beklendiği belirtildi.