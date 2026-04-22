Anadolu’da Lale Devri

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde 10 yıl önce lale üretimine başlanan tarlalar, yıllardır yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Uzak Doğu ülkelerinden turistlerin ilgi gösterdiği tarlalarda rengârenk açan laleler, görsel şölen oluşturuyor. On binlerce ziyaretçi, eşsiz lale tarlalarında fotoğraf çektirmeyi ihlal etmiyor. 50 dekarlık alanda üretilen çiçek soğanları ülke ihtiyacımızın yüzde 95'ini karşılıyor. Bunun yanı sıra bu çiçek soğanları, 5 ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.