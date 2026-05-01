Anadolu’nun bereketi Osmanlı’nın zarafeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk" adlı sergi açıldı. Müzede düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy ile davetliler katıldı. Emine Erdoğan'ın serginin açılışı dolayısıyla gönderdiği mesajını, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç okudu. Erdoğan mesajında, serginin kadim Anadolu toprağının bereketini ve Osmanlı Devleti'nin zarafetini Rusya'nın kalbine taşıdığını belirtti. Erdoğan, "Çeyiz, aile kurmanın eşyaya ve mekâna yansıyan anlamlarıyla geleneksel el sanatlarımızın yüksek estetik zevkini ve çeşitliliğini ihtiva eden derin bir medeniyet dilidir" ifadelerini kullandı.

HER MOTİF TARİHİMİZİ ANLATIYOR

"Anadolu'nun sandıklarında saklanan her motif, sanat ürünü olmakla birlikte milletimizin tarihini ve ruhunu ortaya koyan güçlü bir anlatıdır" diyen Erdoğan, "Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu kıymetli eserlerin uluslararası sanat çevreleriyle buluşması, Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışının en zarif ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, serginin, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğu pekiştireceğine yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Aile kurma konusunda bütün ritüeller bizim için çok önemlidir. Böyle olduğu için Anadolu kültüründe bu konuda çok yaygın bir ritüel zinciri vardır" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri'nin koleksiyonlarından 80'den fazla eserin yer aldığı sergi, Türk işi ve dival işi teknikleriyle süslenmiş ipek, atlas ve kadife bohçalardan, tel sarma ve dival işi bohçalara uzanan geniş bir yelpazeyi içeriyor. Anadolu'nun bilgi, birikim ve hikâyeleriyle şekillenen sergi, 19. yüzyılın ikinci yarısında Türk kültüründeki düğün hazırlık sürecini sunuyor.