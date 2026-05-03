Anadolu’nun zenginliği Kültür Festivali’nde

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Aydın Kültür Yolu Festivali dün törenle açıldı. Açılışı yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivallerin 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaştığını söyledi. Festivalin herkese hitap ettiğini aktaran Bakan Ersoy, etkinlikte 9 gün boyunca zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler, yöresel tatlar ve keyifle hatırlanacak güzel anılar biriktirileceğini belirtti. 43 başlıkta 177 etkinliğin hazırlandığını belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışı tamamen yıkılmakta, her kesimden insanımız bir ve beraber bu zengin, eğlenceli, öğretici dünyadan heybesini gönlünce doldurmaktadır. Bundan sonrası için de kazanımlarımızı koruyarak bütün bu değer ve faydaların sürekliliğini tesis edecek, yeni şehirlerimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil ederek bu çok yönlü kazançların ülkemizin geneline mümkün olduğunca yayılmasını sağlayacağız."

GELENEKSEL DEĞERLER

Aydın gibi medeniyetlerin nakış nakış işlediği bir coğrafyanın zenginliğine festivalde yer verdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, geleneksel değerleri sadece göstermek değil öğretmek ve deneyimlenmesini sağlamak istediklerini belirterek "Her gün 3 ve toplamda 27 kez yapılacak atöl ye etkinlikleri bu amaca hizmet edecektir. Bir saatlik programlar halinde gerçekleştirilecek atölyelerin kapısı, geleneksel sanatların üretim süreçlerine dahil olmak isteyen herkese açıktır" dedi. "Lezzet Noktası" projesi ile Aydın'ın da yerel mutfak mirasını, güncel gastronomi anlayışıyla birlikte gözler önüne sereceklerini de ifade eden Bakan Ersoy, Şef Ahmet Güzelyağdöken'in yerel ve ev temelli Ege mutfağına dayanan yaklaşımıyla kentin gastronomi mirasını görünür kılacak çalışmalara öncülük edeceklerini anlattı.