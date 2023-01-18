Anakart Modeli Öğrenme - Laptop ve Bilgisayar Anakart Modeli Nerede Yazar ve Nasıl Öğrenilir?

Teknoloji hızla geliştikçe yeni çıkan bilgisayar programları ve oyunları üst düzey donanım istemektedir. "Anakart modelini nereden öğrenebilirim" vatandaşların bilgisayar alırken sıkça sorduğu sorulardan. En kısa anakart modeli öğrenme yolu satın alacağınız mağaza danışmanlarına sormak veya internetten alıyorsanız ürün teknik özelliklerine bakmanızdır. Okuyacağınız bu yazımızda Laptop ve pc anakart modeli öğrenme, bilgisayar anakart modeli nerede yazar sizler için araştırdık.

Anakart Modelini Nereden Öğrenebilirim?

Anakart modeli öğrenme bilgisayar almak isteyenler için önemli bir konudur. Anakart yoğun olarak performansı etkilediği için bilgisayar hangi amaçla kullanılacaksa ona göre bir anakart seçimi yapmak gerekir. Gitmiş olduğunuz teknoloji mağazalarında müşteri temsilcilerinden ya da internetten alım yapacaksanız ürünün teknik özelliklerinin yazdığı bölümden bunu öğrenebilirsiniz.

Bilgisayar Anakart Modeli Nerede Yazar ve Nasıl Öğrenilir?

Evinizde zaten mevcut olan bilgisayarınızın anakart modelini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

1. Yöntem:

Windows+R Kombinasyonu ile Anakart Modeli Öğrenme

Windows+R tuşlarına beraber basın ve açılan pencereye dxdiag yazın, sonrasında Enter tuşuna basın. Önünüze gelen pencerede bilgisayarınızın bütün sistem verileri bulunmaktadır. Bilgisayarın adı, işletim sistemi, işletim dili, anakart markası, anakart modeli, BIOS, işlemci özellikleri, RAM özellikleri, disk hafıza dizini ve DirectX sürümü bilgileri bulunacaktır.

2. Yöntem:

Bu yöntem ile DOS komut sistemi kullanılarak anakart modeli ve özellikleri öğrenilir.

Windows+R tuşuna birlikte basarak "çalıştır" ekranını açın.

Açılan pencereye "cmd" yazıp bu komutu aratın.

Komut istemi penceresi gelecektir.

Bu pencereye "wmic csproduct get name,identifyingnumber,uuid"yazıp ardından aratın.

Açılan pencerede anakartınıza ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Yöntem:

Regedit ile Anakart Modelini Öğrenme

Windows+R tuşlarına beraber basıp, gelen ekrana regedit yazın ve Enter tuşuna basın.

Gelen ekrana sırayla HKEY_LOCAL_MACHİNE> Hardware > Description > System > BIOS şeklinde ilerlediğinizde en sondaki BIOS bölümünde anakartınızla tüm bilgilere ulaşırsınız.