Anamur ilçe sağlık müdürü Dr. Adil KOAH hakkında uyardı

Anamur İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cem Adil,KOAH'ın nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi belirtilerle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Dünyada her 10 yetişkinden 1'inin KOAH hastası olduğunu vurgulayan Dr.Adil, ülkemizde ise 45 yaş üzeri bireylerde KOAH sıklığının yüzde 8,8 olduğunu ifade ederek,hastalığın tanı alamayan birçok hasta olduğunu, hastalığın ilerlemesine ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğunu söyledi. KOAH hastalarının yüzde 80'inden fazlasının sigara kullandığına dikkat çeken Dr.Adil, tütün ve tütün ürünlerinin hastalığın en önemli risk faktörleri arasında olduğunu, temiz hava solumanın, egzersiz yapmanın ve dengeli beslenmenin KOAH'ı önlemede önemli adımlar olduğunu vurguladı.