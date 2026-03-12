Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de feci kaza! 3 ölü, 14 yaralı
Giriş Tarihi: 12.03.2026 19:18

Mersin'de feci kaza! 3 ölü, 14 yaralı

Mersin’in Anamur ilçesi Kaş Yaylası rampasında uçuruma yuvarlanan, tarım işçilerini taşıyan minibüste bulunan 17 kişiden 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise ağır yaralandı.

KAMİL CÖMERTLER
Edinilen bilgilere göre, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire Köyü'nden Anamur'a yolculuk yapan tarım işçilerini taşıyan minibüs, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralılara müdahale ederek Anamur'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kaza nedeniyle bölgedeki sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Yaralıların durumlarıyla ilgili açıklamaların ise hastanelerden yapılacak resmi bilgilendirmelerle netlik kazanacağı bildirildi.

