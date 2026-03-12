Mersin’de feci kaza! 3 ölü, 14 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire Köyü'nden Anamur'a yolculuk yapan tarım işçilerini taşıyan minibüs, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralılara müdahale ederek Anamur'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kaza nedeniyle bölgedeki sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Yaralıların durumlarıyla ilgili açıklamaların ise hastanelerden yapılacak resmi bilgilendirmelerle netlik kazanacağı bildirildi.