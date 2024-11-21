Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını belirtti. Yılmaz, 156 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ın ülke genelinde 514 şube ve temsilciliğinin bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın, iyilik köprüsü olduğunu belirten Yılmaz, "Kızılay, gönüllüler eliyle iyiliği çoğaltan bir gönüllü hareketidir. Kızılay'a o yüzden bir kurum da demiyorum. Kurumlar nihayetinde binaları, mevzuatları ya da somut varlıklarıyla dillendirilir ama bizim için Kızılay bir iyilik hareketidir. Bu iyilik hareketi, bugün 370 bin kayıtlı gönüllünün her gün büyük bir organizasyon şeklinde tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor." diye konuştu. Konuşmaların ardından dua okundu ve açılış kurdelesi kesilerek hizmet binası resmen faaliyete geçti. Anamur halkına destek ve yardım sağlamayı amaçlayan yeni Kızılay hizmet binası, ilçede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kolaylaştıracak önemli bir merkez olacak.

Anamur'da Türk Kızılay'ının yeni hizmet binası törenle açıldı. Törene, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Türk Kızılay Anamur Şubesi Başkanı Sakine Kuz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.