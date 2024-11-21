Anamur’lu tenisçi Gökçe Kozak milli takım kaptanı oldu

Anamur eski Kamu-Sen başkanı Salih Kutlu'nun kızı, Bünyamin Kozak'ın ortopedi uzmanı Dr. Oğlu Emral Aker Kozak'ın eşi, Anamurlu Endüstri Mühendisi Gökçe Kozak Tenis Milli Takımı Kaptanı oldu.

Anamurlu Gökçe Kozak, Milli takım kaptanı olmasıyla hem Türkiye'nin hem Anamur'un hemde yaşadığı şehir olan Amasya Merzifon'da gurur kaynağı oldu. Anamurlu Gökçe, tenise olan tutkusu ve disiplinli çalışmalarıyla milli takım kaptanlığına kadar yükseldi. Şimdi milli takım kaptanı olarak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hazırlanan Gökçe, genç sporculara ilham veriyor ve onlara azimle neler başarılabileceklerini gösteriyor.