Ananas Nerede Yetişir, Saksıda Ananas Nasıl Yetiştirilir? Ananas Meyvesi Neye İyi Gelir?

Kilo vermeye yardımcı bir meyve olup bağışıklık sistemini güçlendiren ananas, sık tüketilen ve tadı itibarıyla oldukça sevilen bir meyvedir. Ananas bitkisini yetiştirmek için yalnızca taze bir ananasa ihtiyaç vardır. Taze ananasın, yaprakları meyvesinden ayrılıp yaprak tabanı suyun içine koyulduktan birkaç hafta sonra kökleri filizlenir. Peki, ananas nerede yetişir?
ANANAS NEREDE YETİŞİR?
Ananas, tropikal bir meyve olarak bilinir. Türkiye'de yetişmeye uygun meyveler arasındadır. Özellikle Hindistan ve Filipinler ile Güney Amerika ülkelerinde yetiştiriciliği yapılır. Ülkemizde ise daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişmeye uygundur. Ananas yetiştiriciliğinin yapıldığı şehirler Adana, Antalya ve Mersin olarak sayılabilir.
SAKSIDA ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?
Evde ananas nasıl yetiştirilir sorusunun cevabı oldukça basittir. Bunun için öncelikle dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Bunlardan ilki, yaprakları meyvesinden ayrılarak ekim yapılacak ananasın taze olmasıdır. Gelin birlikte evde ananas yetiştirme için ihtiyacımız olan adımlara bakalım: