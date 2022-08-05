"Anaokulları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. Okullar bu yıl 12 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 Eylül'de yeni eğitim öğretim hayatına başlamış olacaklar. 1.sınıf ve anaokulu öğrencileri ise uyum haftası kapsamı nedeniyle 1 hafta önceden ders başı yapacaklar. Peki; Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte uyum haftası tarihi.