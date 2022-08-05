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Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:42

Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte uyum haftası tarihi

2022-2023 Eğitim öğretim yılına az bir zaman kaldı. Her sene Eylül ayında yeni eğitim yılının başladığı bilinmekle birlikte okul hayatına ilk kez başlayacak olan anaokulu öğrencileri için uyum haftası düzenleniyor. Anaokulu öğrencileri, normal eğitim sürecinden 1 hafta önce uyum haftası olarak okula gidiyor. Peki; Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte uyum haftası tarihi.

Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte uyum haftası tarihi

"Anaokulları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. Okullar bu yıl 12 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 Eylül'de yeni eğitim öğretim hayatına başlamış olacaklar. 1.sınıf ve anaokulu öğrencileri ise uyum haftası kapsamı nedeniyle 1 hafta önceden ders başı yapacaklar. Peki; Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte uyum haftası tarihi.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Anaokulları, normal eğitim sürecinden bir hafta önce başlamaktadır.

Bu yıl okullar 12 Eylül tarihinde eğitime başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 eylülde eğitime başlarken 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de ders başı yapacak.

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Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte uyum haftası tarihi
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