Haberler Yaşam Haberleri Anaokulları ne zaman açılacak? 2022 – 2023 MEB eğitim takvimi ile anasınıfı uyum haftası ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 17:09 Son Güncelleme: 29.8.2022 17:09

Anaokulları ne zaman açılacak? 2022 – 2023 MEB eğitim takvimi ile anasınıfı uyum haftası ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılacak sorusu sıklıkla soruluyorken, okulöncesi çocuklara sahip ebeveynler anaokulları ne zaman açılıyor sorusunu yöneltiyor. MEB anaokulu ve ilkokul öğrencileri için uyum haftası düzenliyor. Böylece erkenden okula başlayarak okula alışma süreçleri kısalıyor. Anaokulların açılacağı tarih böylece belli oldu. Peki, anaokulları ne zaman açılıyor? İşte 2022-2023 uyum haftası ile anaokulları ne zaman açılıyor sorusunun cevabı

Anaokulları ne zaman açılacak? 2022 – 2023 MEB eğitim takvimi ile anasınıfı uyum haftası ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Anaokulları ne zaman açılacak sorusu, ebeveynler tarafından sıklıkla sorulmakta. 2022 - 2023 MEB eğitim öğretim takvimine bakıldığında, uyum haftası ne zaman başlayacak sorusunun cevabı veriliyor. Anaokullar, öğrencilerin daha erken sosyal hayata alışması ve okula ısınması için ilkokullardan erken açılıyor. Peki, anaokulları ne zaman açılıyor 2022? İşte detaylar!

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Anaokulları, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile birlikte okulların başlamasından bir hafta önce başlamakta. Bunun sebebi olarak çocukların okula ve sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarıdır. Böylece MEB takvimi ile anaokulları ne zaman açılacak sorusunun cevabı veriliyor.

Okulların normal başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 iken, anaokul ve 1'inci sınıf öğrencileri bir hafta önce; 5 Eylül 2022 tarihinde ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.

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Anaokulları ne zaman açılacak? 2022 – 2023 MEB eğitim takvimi ile anasınıfı uyum haftası ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
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