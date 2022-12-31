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Giriş Tarihi: 31.12.2022 21:45 Son Güncelleme: 31.12.2022 21:45

"Anaokulu"nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Anaokulu"nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek "Anaokulu"nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Anaokulunun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından "Anaokulu"nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir? merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Anaokulu"nun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir?

A- Balacalar tarlası
B- Uşaq bağçası (CEVAP)
C- Kiçikler bostanı
D- Körpeler parniki


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