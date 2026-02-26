Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’dan önemli açıklamalar

Anayasa Mahkemesi 2025 yılı değerlendirme toplantısı dün Ankara'da verilen iftar programında yapıldı. Programda konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya önemli açıklamalar yaptı.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Özkaya, Can Atalay ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin üç kararı bulunduğunu ifade etti. Bu kararların detaylarında şunlar yer alıyor: Mahkeme üyeleri tarafından verilen iki kararda, Can Atalay'ın milletvekili sıfatı devam ettiği sürece yargılamasının durması gerektiği belirtilmiş. Üçüncü karar ise "karar verilmesine yer olmadığı" şeklinde sonuçlanmış. Özkaya, bu üçüncü karara karşı oy kullandığını ve Mahkeme çoğunluğunun önceki ihlal kararlarını da gözeterek farklı değerlendirme yaptığını söyledi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Özkaya, AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal kararlarına yönelik Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli başvuruları incelediğini ancak AİHM kararlarının yerine getirilmesini sağlama konusunda Anayasa Mahkemesi'nin doğrudan bir yetkisi olmadığını kaydetti. Değerlendirmelerin farklı yorumlanabileceğini belirtti.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

HDP'ye açılan kapatma davasına dair konuşan Özkaya, dosyanın teknik anlamda sona gelindiğini ve esas inceleme sürecine başlanmasına yakın olunduğunu söyledi.