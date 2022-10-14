Andorra’dan Ne Alınır? Andorra’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Andorra'nın turistler için çok gözde olmasının en büyük sebebi hiç kuşkusuz; vergisiz alışveriş imkanının olmasıdır. Avrupa'nın altıncı en küçük ülkesi durumunda olan Andorra'nın nüfusu 90.000 olarak bilinmektedir. Fakat her yıl ülkeye giren turist sayısı, ülke nüfusunun beş katı olarak biliniyor. Andorra'dan alınacak hediyelik eşyalar da, turistlere ve misafirlere yönelik olarak üretilmektedir. Dilerseniz, Andorra'dan ne getirilir ve neyi meşhur, beraber öğrenelim...

Andorra'dan Ne Alınır?

Dünya'nın her yerinden olduğu gibi, Türkiye'den de Andorra'ya seyahat eden ve gittiklerinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Bunun da yanı sıra, turizm haricinde sadece alışveriş yapmak için Avrupa ülkelerindeki vatandaşların büyük bir kısmı Andorra'yı tercih ediyor. Bunun sebebi ise Andorra'nın vergisiz alışveriş imkanı sunmasından kaynaklı. Bunlara bağlı olarak, Andorra'da alınabilecek ürünlerin başında, parfüm, saat, güneş gözlükleri, giyecekler, içecekler, yiyecekler ve kozmetik ürünleri ile birlikte kültürel eşyalar oluyor. Tüm bunların yanı sıra, Andorra'dan cep telefonu gibi elektronik ürünler, gıda ürünü olarak bal ve çikolatalar ile ayakkabı ve giysiler alınabilir.

Andorra'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Andorra'da vergisiz alışveriş imkanı sayesinde ucuz olan şeylerin başında; giysiler, ayakkabılar, temel gıda ürünleri, elektronik ürünler, kozmetik ürünleri ve de dekoratif süs eşyaları gelmektedir. Kayak malzemeleri de gümrük vergisinin alınmaması sebebi ile Andorra'dan ucuz şekilde alınabilecek ürünler arasında bulunmaktadır. İşte, Andorra'da ucuza olan şeyler ile yiyecek ve hediye giyecek olarak getirilebilecekler;

Andorra'dan Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?