Android Ağda Oturum Açın Ne Demek? Wifi Ağda Oturum Açın Neden Çıkar, Nasıl Açılır?

Kafeler, kütüphaneler ve havaalanları gibi kamuya açık olan yerlerde internete bağlanmak isteyenlerin ağda oturum açın ne demek diye sorması oldukça normaldir. Android sistemi kablosuz ağda oturum açın ne anlama gelir diyenlerin bunun, wi-fi'ye bağlanmak için şart olduğunu bilmelidir. Bu yüzden çoğu kişi, wifi ağda oturum nasıl açılır diye merak eder. Ağda oturum açın sorunu nasıl çözülür?

Ağda Oturum Açın Ne Demektir?

Halka açık bazı yerler ücretsiz olarak wi-fi hizmeti sunar. Bundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ağa nasıl bağlanacağını öğrenmek ister. Bu wifi bağlantısını kullanmanın avantajları olduğu gibi bazı tehlikeleri de bulunur. İnternete acil olarak ihtiyaç duyulan bir anda hayat kurtarıcı olsa da bilgisayar korsanları, kredi kartı şifreleri gibi bazı kişisel verilere ulaşabilir. Bu açıdan dikkatli olmakta ve güvenilir olduğundan emin olunan yerlerde bu hizmetten yararlanmakta fayda vardır.

Bu yerlerde bulunan wi-fi'ye bağlanmak isteyenlerin ilk olarak yapması gereken, "ağda oturum açmak"tır. Bunun için bazı adımlar izlenmelidir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

1.Akıllı cihazda yer alan "Ayarlar" kısmına gidin

2."Kablosuz" bölümüne girin ve wi-fi özelliğini aktifleştirin

3.Bağlanmak istediğiniz ağa tıklayın

4.Otomatik olarak beliren "ağda oturum aç" seçeneğini seçin

5.Daha sonra yönlendirildiğiniz sayfada, mail, cep telefonu vb. gibi istenen bilgileri doldurun

6.Kişisel veriler ile ilgili olan kısımları onaylayın

7."Bağlan" kısmına tıkladıktan sonra telefonunuza gelen SMS kodunu istenen yere girin

Tüm bunlar yapıldıktan sonra ağda oturum açılır ve cihaz kablosuz internete bağlanır.

Ağda Oturum Açın Sorunu Nasıl Çözülür?

Tüm adımları uygulamanıza ve ağda oturum açmanıza rağmen kablosuz ağa bağlanamadıysanız aynı işlemi tekrarlamak yararlı olabilir. Bunun için aşağıdakileri uygulayın.

"Ayarlar"a gidin ve "Kablosuz"u açın

Bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve basılı tutun

Daha sonra "Unut"a tıklayın ve "Kablosuz"u kapatıp yeniden açın

Bağlanmayı istediğiniz ağa dokunun

Oturum açmak için istenen bilgileri girin ve diğer şartları kabul edin