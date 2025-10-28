Haberler Yaşam Haberleri ANDROİD VE iPHONE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA | Deprem uyarı uygulaması nedir, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır?
Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:47

ANDROİD VE iPHONE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA | Deprem uyarı uygulaması nedir, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır?

Dün Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bildirimi uyarı sistemi tekrardan gündeme geldi. Deprem uyarı sistemi, akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçeri kullanarak yaklaşan depremleri saniyeler öncesinden tespit edip telefonlara uyarı yolluyor. Peki, Deprem uyarı uygulaması nedir, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır? İşte Android ve Iphone deprem bildirimi açma…

ANDROİD VE iPHONE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA | Deprem uyarı uygulaması nedir, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır?

Android ve iPhone telefon kullanıcıları, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır sorularına yanıt arıyor. Bazı akıllı telefonlar, dün yaşanan 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı öncesi deprem uyarısı yolladı. Peki, Deprem uyarı uygulaması nedir, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır? İşte Android ve Iphone deprem bildirimi açma…

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine uzaklığına göre gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için kullanıcıların "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

Android Deprem Uyarısı Açma Adımları

Ayarlar menüsüne girin.

Güvenlik ve Acil Durum bölümünü seçin.

Deprem Uyarı Sistemi ya da Acil Durum Uyarıları kısmına dokunun.

Deprem bildirimi gönder seçeneğini aktif hale getirin.

iOS (iPhone) Deprem Uyarısı Açma Adımları

Telefonunuzda Ayarlar bölümüne girin.

Bildirimler seçeneğine dokunun.

Sayfanın en altında yer alan Acil Durum Uyarıları kısmına inin.

Deprem bildirimi veya acil durum uyarıları seçeneğini aktif edin.

Deprem bildirimi ile yakınlarda tahmini beklenen şiddetteki depreme karşı uyarılıyor ve kullanıcıların tedbir alması hatırlatılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ANDROİD VE iPHONE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA | Deprem uyarı uygulaması nedir, deprem uyarı bildirimi nasıl ve nereden açılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz