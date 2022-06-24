Haberler Yaşam Haberleri Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunur?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:56 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:56

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunur?

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunur?

Tüm dünyada yaşanan salgınlar nedeniyle sağlık mesleğinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Son yıllarda da popüler olarak öne çıkan meslekler arasında da anestezi uzmanlığı gelmektedir. Belli şartlarla ve belirli sınavları geçerek hak kazanılan anestezi uzmanlığı oldukça önemli ve dikkatli olunması gereken meslekler arasındadır. Anestezi uzmanı olma şartları nelerdir, hangi bölüm okunur? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık. Anestezi uzmanı nasıl olunur? İşte yanıtı…

Anestezi uzmanının çok önemli bir görevi vardır. Ameliyat başlamadan önce herhangi bir acı veya duyum hissinin yaşanmaması için hasta kişiye anestezi uygulanmasına karar veren tıp uzmanı şeklinde tanımlayabiliriz. Anestezi uzmanı, cerrahi işlemden önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirir ve bunun için hastayla buluşur. Hastaya hangi anestezi türünün uygulanacağına karar vererek hastayı ilgili birime yönlendirir. Eğer sizde anestezi uzmanı olmak istiyorsanız ilk önce "Anestezi uzmanı nasıl olunur?" konu başlığının altındaki şartları yerine getirmelisiniz. İşte anestezi olma şartları…

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur?

Anestezi uzmanı olmak için önce 6 yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden en az lisans derecesiyle mezun olmanız gereklidir. Mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavına girmelisiniz. Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. Daha sonrasında dört yıllık uzmanlık eğitiminin ardından mesleki unvanı almış olursunuz.

Anestezi Uzmanı Olma Şartları

  • Üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak,
  • Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek başarılı olmak,
  • Dört yıllık uzmanlık eğitiminin ardından mesleki unvana hak kazanmak

Anestezi Uzmanında Olması Gerekenler

Anestezi uzmanları hastaya uygulanması gereken anesteziyi belirledikleri için çok dikkatli, konsantrasyon sahibi ve iyi bir gözlemci olması beklenir. Ayrıca şu özelliklerinde olmasında yarar vardır:

  • El ve göz koordinasyonuna hakim olmak,
  • Yoğun stres altında panik yapmamak,
  • Zor karar veren birisi olmamak.

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Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunur?
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