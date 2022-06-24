Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunur?

Anestezi uzmanının çok önemli bir görevi vardır. Ameliyat başlamadan önce herhangi bir acı veya duyum hissinin yaşanmaması için hasta kişiye anestezi uygulanmasına karar veren tıp uzmanı şeklinde tanımlayabiliriz. Anestezi uzmanı, cerrahi işlemden önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirir ve bunun için hastayla buluşur. Hastaya hangi anestezi türünün uygulanacağına karar vererek hastayı ilgili birime yönlendirir. Eğer sizde anestezi uzmanı olmak istiyorsanız ilk önce "Anestezi uzmanı nasıl olunur?" konu başlığının altındaki şartları yerine getirmelisiniz. İşte anestezi olma şartları…

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur?

Anestezi uzmanı olmak için önce 6 yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden en az lisans derecesiyle mezun olmanız gereklidir. Mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavına girmelisiniz. Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. Daha sonrasında dört yıllık uzmanlık eğitiminin ardından mesleki unvanı almış olursunuz.

Anestezi Uzmanı Olma Şartları

Üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak,

Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek başarılı olmak,

Dört yıllık uzmanlık eğitiminin ardından mesleki unvana hak kazanmak

Anestezi Uzmanında Olması Gerekenler

Anestezi uzmanları hastaya uygulanması gereken anesteziyi belirledikleri için çok dikkatli, konsantrasyon sahibi ve iyi bir gözlemci olması beklenir. Ayrıca şu özelliklerinde olmasında yarar vardır: