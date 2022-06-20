Anıtkabir Giriş Ücreti - Anıtkabir Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz, Müze Kart Geçiyor Mu?

Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren kompleks olan Anıtkabir her sene yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan yapı Anıtkabir, 1944'te başlanan inşası 1953'te bitmiştir. Anıtkabir'de ayrıca Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alanlar da vardır. Anıtkabir'deki anıt mezar binasının Şeref Holü olarak adlandırılan kısmında Atatürk'ün sembolik bir lahdi yer almaktadır. Atatürk'ün naaşı ise, bu yapının alt katındaki mezar odasında defnedilmiştir. Anıtkabir'de kabartma, mozaik, fresk ve oyma tekniğiyle oluşturulan süslemeler yer alırken Hitit, Yunan, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinden izler taşıyan unsurlar bulunur. Anıtkabir girişi ne kadar, kimlere ücretsiz, müze kart geçiyor mu? İşte yanıtları.

Anıtkabir Giriş Ücreti

Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler "Anıtkabir'e giriş ücretli mi?" Gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Öncelikle şunu belirtelim; Anıtkabir'e girişler ücretsizdir. Herhangi bir para ödemeden ya da kart kullanmadan Anıtkabir'i ziyaret edebilirsiniz.

01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında: 09:00-16:30

15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:0001

1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Adres: Anıt Caddesi Tandoğan/Ankara

Tel: (312) 231 79 75

Anıtkabir Hakkında Kısa Bilgiler