Haberler Yaşam Haberleri Anıtkabir Giriş Ücreti - Anıtkabir Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz, Müze Kart Geçiyor Mu?
Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:42 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:43

Anıtkabir Giriş Ücreti - Anıtkabir Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz, Müze Kart Geçiyor Mu?

Anıtkabir Giriş Ücreti - Anıtkabir Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz, Müze Kart Geçiyor Mu?

Türkiye'nin başkenti Ankara birçok tarihi sahnelere şahitlik etmiş ve Türkiye'nin kalbi olan bir şehirdir. Ayrıca Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını olan Anıtkabir bu şehri daha da önemli kılan özelliklerden bir tanesidir. Her yıl 10 Kasım tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için törenler düzenlenir. Bunun dışında da yerli ve yabancı turistler Anıtkabir'i görmek için ziyaret ederler. Anıtkabir giriş ücreti var mı? Merak edilen soruyu araştırdık. Anıtkabir girişi ne kadar, kimlere ücretsiz, müze kart geçiyor mu? İşte tüm ayrıntılar…

Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren kompleks olan Anıtkabir her sene yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan yapı Anıtkabir, 1944'te başlanan inşası 1953'te bitmiştir. Anıtkabir'de ayrıca Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alanlar da vardır. Anıtkabir'deki anıt mezar binasının Şeref Holü olarak adlandırılan kısmında Atatürk'ün sembolik bir lahdi yer almaktadır. Atatürk'ün naaşı ise, bu yapının alt katındaki mezar odasında defnedilmiştir. Anıtkabir'de kabartma, mozaik, fresk ve oyma tekniğiyle oluşturulan süslemeler yer alırken Hitit, Yunan, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinden izler taşıyan unsurlar bulunur. Anıtkabir girişi ne kadar, kimlere ücretsiz, müze kart geçiyor mu? İşte yanıtları.

Anıtkabir Giriş Ücreti

Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler "Anıtkabir'e giriş ücretli mi?" Gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Öncelikle şunu belirtelim; Anıtkabir'e girişler ücretsizdir. Herhangi bir para ödemeden ya da kart kullanmadan Anıtkabir'i ziyaret edebilirsiniz.

  • 01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında: 09:00-16:30
  • 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:0001
  • 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
  • Adres: Anıt Caddesi Tandoğan/Ankara
  • Tel: (312) 231 79 75

Anıtkabir Hakkında Kısa Bilgiler

  • Anıtkabir'deki tüm hizmet ve işlerin sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına aittir.
  • Anıtkabir'de gerçekleştirilecek etkinlikler bir kanunla düzenlenmektedir.
  • Türkiye'deki millî bayramlar ile Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım günlerinde, hükûmet tarafından Anıtkabir'de resmî anma törenleri gerçekleştirilir.
  • Devlet protokolüne dâhil kişiler ile diğer gerçek ve tüzel kişi temsilcileri tarafından da törenler düzenlenmektedir.
  • Anıtkabir, yabancı hükûmet yetkililerinin Türkiye'ye düzenlediği resmî ziyaretlerde de zaman zaman uğradığı ve resmî törenlerin gerçekleştirildiği bir yerdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

2022 YKS soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat YKS AYT ve TYT üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, kaç TL, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! 2022 Ödemeler ne zaman başlıyor?
SİGARA FİYATLARI 20 Haziran 2022: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anıtkabir Giriş Ücreti - Anıtkabir Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz, Müze Kart Geçiyor Mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA