Anıtkabir Nerede? Anıtkabir’e Nasıl Gidilir, Ankara’da Nereye Bağlı Ve Hangi İlçede?

Türkiye'de ziyaret edilen önemli noktalardan biri olan ve her sene 10 Kasım'da törenler düzenlenen Anıtkabir, Ankara'da bulunmaktadır. Hem tarihi dokusu hem mimari estetiği ile Anıtkabir gelen turistleri büyülemektedir. Anıt Bloğu ve Barış Parkından oluşarak 48.500 civarında bitki ve ağacın bir araya gelmesiyle Atanın "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi hayata geçirilmiştir. Duvarlarında altın yaldızlarla yazılmış Ata'nın "Türk Gençliğine Hitabesi" ve Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıldönümünde söylemiş olduğu "Nutuk" yer almaktadır. Eğer burayı ziyaret etmek istiyorsanız Anıtkabir nerede? Sorusunu yanıtlayacağız. Anıtkabir'e nasıl gidilir, Anıtkabir Ankara'da nereye bağlı ve hangi ilçede? Beraber inceleyelim.

Anıtkabir Nerede?

Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Ankara Anıttepe'de eski adıyla Rasattepe olarak bilinen yerdedir. Anıtkabir Ankara'nın neresinde derseniz; "Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara" olarak açık adresten ulaşabilirsiniz.

Anıtkabir'e Nasıl Gidilir?

Öncelikle Ankara dışından gelecekseniz, Ankara'ya birçok ulaşım aracıyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İlk olarak hava yolunu tercih ederek kısa süre içerisinde gelebilirsiniz. Kara ve demir yollarını kullanarak da Ankara'ya ulaşmanız mümkün.

Ankara'ya geldikten sonra metroyla Kızılay'da inerek AŞTİ yönüne giden Ankaray'a ulaşmanız gerekir. Ankaray ile Tandoğan istasyonunda inerek Tandoğan Meydanı durağından çıkıp Anıttepe'ye doğru 300 metre yürüdüğünüzde Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel minibüslerle de kolayca ulaşabilirsiniz.

Anıtkabir Hakkında Bazı Bilgiler

Anıtkabir'in anıt mezar binasında Şeref Holü olarak adlandırılan kısım bulunur. Burada Atatürk'ün sembolik bir lahdi yer almaktadır. Atatürk'ün naaşı ise, bu yapının alt katındaki mezar odasında bulunmaktadır. Anıtkabir'e giriş, Aslanlı Yol adı verilen allenin başlangıcından yapılmaktadır.

Anıt mezar, revaklarla çevrili bu alanın bir kenarında konumlanmıştır. Aslanlı Yol'un doğrultusundaki diğer kenarında da Anıtkabir'den çıkış kısmı yer alır. Ayrıca on adet kule, iki heykel grubu ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi bulunur. Bir de Barış Parkı adı verilen ağaçlık bir alanla çevrili olması burayı barış simgesi yapmaktadır.

Adres: Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 231 18 61

Mimarları: Emin Onat, Orhan Arda

Açılış tarihi: 10 Kasım 1953

Yükseklik: 17 m

Defnedilen kişiler: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü

Konum: Çankaya, Ankara, Türkiye

İşlevi: Anıt Mezar