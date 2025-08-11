Anız yakarken ormanı da yaktılar! Alevler kontrol altına alındı

Aksaray'ın Hasandağı eteklerinde bulunan Karacaören köyü yakınlarında dumanların yükseldiği yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yakılan anızlardaki kıvılcımların ormanlık alana sıçradığını belirledi. Aksaray Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra Konya ve Niğde'den gelen ekipler ile gönüllülerin de olduğu çok sayıda kişi yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle alevlere mücadele gittikçe zorlaştı. Ancak ekipler gece boyu yaptıkları amansız mücadele sonucu sabaha karşı yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında etkilenen alanın yaklaşık 10 hektar olduğu, bunun 7 hektarının orman dışı, 3 hektarının ise orman içi olduğu belirlendi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

4 YANGIN KONTROL ALTINDA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Kazandağı mahallesinde ormanlık alanda önceki gece saatlerinde çıkan yangın, 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personelin gece boyu mücadelesi sonucu 5 saatte söndürüldü. Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarında önceki gün çıkan orman yangını, dün kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amacıyla boyaltılan bir köydeki 65 kişi de evlerine döndü. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin 3 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü yakınlarında önceki gece çıkan orman yangını, Gece görüşlü termal dron ile yangın organizasyonu yapan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı.

YANGIN BÖLGESİNDE KAYBOLAN ORMAN İŞÇİSİ 10 SAAT SONRA BULUNDU

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün orman yangının çıktığı bölgede kaybolan orman işçisi Ahmet Kaan Ayhan (23), yapılan arama çalışmalarıyla 10 saat sonra sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayhan tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPAN ARÖZÖZ KAZA YAPTI, 2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Karabük'te 8 Ağustos'ta çıkan 22 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları sırasında, Ulus ilçe Orman İşletmesine ait arazöz kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada Abdullah Kamil Köse ve Cüneyt Alaoğlu hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.