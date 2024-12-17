Anjiyo Tehlikeli Mi? Anjiyonun Riskleri Nelerdir, Zor Bir İşlem Mi?

Anjiyo tıbbi adıyla anjiyografi vücuttaki damarların iç yapısını görüntülemeye yarayan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da kalp krizi gibi ciddi şikâyetleri olan hastalara uygulanır ve damar tıkanıklıklarını tespit etmek için kullanılan bu uygulama ile ilgili hastaların çekinceleri olabilir. Bu da anjiyo tehlikeli mi sorusu başta olmak üzere anjiyonun riskleri nelerdir, zor bir işlem mi sorularını beraberinde getirir.

Anjiyo Nasıl Yapılır, Zor Bir İşlem Midir?

Kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynayan anjiyo, vücutta damar tıkanıklığını ya da damarlardaki daralmaları incelemek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Hastalar için hayat kurtarıcı olan bu yöntem genellikle kalp damarlarını kontrol etmek amacıyla yapılır. İşlem sırasında bir tür ince tüp olan kateter ile kasık, kol ya da el bileğindeki bir damardan girilerek bu tüp vücudun ilgili bölgesine yönlendirilir. Daha sonra damara özel bir kontrast madde verilerek damarların görüntüleri alınır.

Anjiyonun ilk yapılma nedenleri ise göğüs ağrısı, kalp krizi ve doğuştan gelen kalp hastalıkları durumlarında kalbin damarlarının tıkanık olup olmadığını ve damarlardaki daralmaları tespit etmektir. Sürekli göğüs ağrısı çekenler başta olmak üzere, kalp krizi geçiren hastalar ve kan testlerinde ya da EKG uygulamasında anormallik saptanan kişilere anjiyo yapılmalıdır.

Anjiyo sadece tanı koymakla kalmaz aynı zamanda tedavi yöntemlerini belirlemede de kullanılır. Anjiyo uygulamasından sonra hastaya balon anjiyoplasti ve stent takılması uygun görülebildiği gibi, daha ciddi vakalarda Bypass ameliyatı gibi cerrahi müdahale de gerekebilir. Anjiyo sonucunda hafif vakalarda ilaç tedavisi de uygulanmasına da karar verilebilir. Anjiyo işlemi ile ilgili hastaların en çok merak ettikleri ve kaygı duydukları ise işlemin tehlikeli olup olmadığı ve riskleridir.

Anjiyonun Riskleri Nelerdir?

Anjiyo genellikle güvenli bir işlem olarak kabul edilir. Ancak her tıbbi müdahalede olduğu gibi bazı riskler taşır. Uzman bir ekip tarafından yapıldığında ise bu riskler minimuma iner.

Anjiyo sırasında karşılaşılabilecek riskler şunlardır:

Kanama: Kateterin yerleştirildiği damarda kanama oluşabilir. Enfeksiyon: Nadir olmakla birlikte giriş bölgesinde enfeksiyon görülebilir. Alerjik Reaksiyon: Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Kalp Krizi: Çok nadir de olsa işlem sırasında kalp krizi riski bulunur. Böbrek Sorunları: Kontrast madde, böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir.

Anjiyo gerek tanı gerekse tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynayan bir uygulamadır. Riskler iyi değerlendirilip uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde, işlem genellikle güvenli ve etkili bir sonuç sağlar.