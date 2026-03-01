ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in ifadesine SABAH ulaştı! Şok sözler: Milli risk olarak görmüyorum

Gazetecilik kariyerinin büyük bölümünü savunma muhabiri olarak askeri bölgelerde geçirdiğini vurgulayan Şener, daha önce de Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri akreditasyonlarıyla benzer çekimler yaptığını ifade etti. Yayın sonrası kurumun yanlış anlaşılmalar nedeniyle özür açıklaması yayımladığını, ancak disiplin süreci başlatılmadığını kaydetti. Şener ayrıca, geçmişte MLKP ve PKK ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ve ailesi üzerinden yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. SABAH, İncirlik Hava Üssü çevresine ilişkin görüntülerin canlı yayınlanması üzerine başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in ifadesine ulaştı.

"CANLI YAYIN KARARINI BEN ALDIM"

Şener, "Anka Haber Ajansı" isimli sosyal medya hesabının yaklaşık iki yıldır kendisi tarafından kullanıldığını belirterek, olay günü sabah saatlerinde Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'i aradığını ifade etti. Görüşmede, bölgede çekim yapabilecek bir kameraman olup olmadığını sorduğunu aktaran Şener, Bilen'in bir kameraman yönlendirdiğini söyledi. Canlı yayın kararının tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Şener, "Yayının içeriği ve başlığı önceden belirlenmedi. Sahadaki gelişmeler üzerine, habercilik refleksiyle alınmış bir karardır" dedi.

'HABERCİLİK REFLEKSİYLE HAREKET ETTİM'

Bölgede yaşanan çatışmalı durum nedeniyle yurttaşların gelişmeleri merak edebileceğini düşündüğünü belirten Şener, "Her noktadan bilgi ve görüntü aktarma sorumluluğu ile hareket ettim. Elbette canlı yayının riskli olabileceğini öngördüm" ifadelerini kullandı.

Gazetecilik kariyerinin 20 yılı aştığını ve bu sürenin önemli bir bölümünü savunma muhabiri olarak askeri bölgelerde geçirdiğini kaydeden Şener, daha önce aralarında İncirlik'in de bulunduğu birçok hava üssünde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri akreditasyonlarıyla çekim ve canlı yayınlar yaptığını söyledi.

'MİLLİ GÜVENLİK RİSKİ GÖRMÜYORUM'

Şener, milli güvenlik riski içeren bir yayının sorumluluğunu üstlenebileceğini ancak bu yayının böyle bir risk taşımadığını düşündüğünü ifade ederek, "Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yayın da bu çerçevede yapılmıştır. Gazetecilik açısından bir hata yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Kurumun kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları fark ederek bir özür açıklaması yayımladığını hatırlatan Şener, ANKA'nın özel bir kurum olması nedeniyle herhangi bir disiplin sürecinin işletilmediğini de kaydetti.

KOZA TV İLE HİÇ BİR BAĞLANTIMIZ YOK

ANKA ile Koza TV arasında resmi ya da gayri resmi bir yayın koordinasyonu bulunmadığını belirten Şener, ajansın ülke genelinde yerel gazetecilerle haber ve görüntü iş birliği yaptığını söyledi. Söz konusu yayının ANKA adına yapıldığını ve zincirin yöneticisi olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade eden Şener, çekim sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanının istihdam edilmesine ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.

MLKP VE PKK İDDALARINI REDDETTİ

İfadesinde, 1999–2004 yılları arasında MLKP'ye müzahir etkinliklere katıldığı ve geçmiş siyasi angajmanlarının yayın politikasını etkilediği yönündeki soruları reddeden Şener, bu iddiaların yönlendirmeli olduğunu belirterek yanıtlamak istemediğini söyledi. Eşi üzerinden PKK'ya müzahirlik iddialarını da bir önceki soruya vermiş olduğu cevabın aynısını vererek "Hayır. Bu suçlamaları kesinlikle ret ediyorum. Ben yaklaşık 30 yıl önce olduğunu ifade ettiğiniz ve açık kaynaklardan bulunması imkansız olan söz konusu bilgiler suç unsuru oluşturmuş olsaydı eşim bunun cezasını çekmiş olurdu. Bu nedenle bu yönlendirmeli sorunuzu yanıtlamak istemiyorum" dedi.