Ankara Amasra Arası Kaç Km? Amasra Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara'nın kuru havasından ve şehrin gürültüsünden bunalanların en yakın mola yerlerinden biri Amasra'dır. Amasra taze balıkları ve salatası ile ünlü olmasının yanında sakinliği ve denize kıyısı bulunması açısından da Ankaralılar için bir cazibe merkezidir. Amasra'dan da Ankara'ya iş ve eğitim adına yapılan seyahat edenler bulunur. Dolayısıyla Ankara Amasra arası kaç km ve Amasra Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer merak edilmektedir.

Ankara Amasra Arası Kaç Km?

Ankara ile Amasra yaklaşık 320 kilometre mesafede yer almaktadırlar. İç Anadolu bölgesinde bulunan Ankara'dan, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan ve Bartın iline bağlı olan Amasra ilçesi arasındaki bu mesafe, güzergâh ve kullanılan yola göre ufak farklılıklar gösterebilir. Yolculuğun belli bir noktasından sonra yeşilin farklı tonlarına ve Karadeniz'in nefes kesici manzaralarına şahit olmak mümkündür. Özellikle yaz aylarında Ankaralılar, Amasra'ya serinlemek, doğayla baş başa kalmak ve denizin tadını çıkarmak için sık sık yolculuk ederler. Ankara'nın sıcak ve kuru ikliminden kaçmak isteyenlerin tercihi olan Amasra, sahip olduğu doğal güzellikleriyle bu mesafeyi kat etmeye değer bir rotadır.

Amasra Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ile Amasra arasındaki yolculuk süresi, ortalama olarak 4 saat sürmektedir. Yolun durumu, hava şartları ve kullanılan rota da bu süreyi etkileyebilir. Ankara'dan özellikle yaz aylarında hafta sonu kaçamakları yapmak isteyenler bu kısa yolculuğu otobüsle yapmak istediklerinde sürenin biraz daha uzadığını göreceklerdir. Bozkırın kurak havasından çıkıp Karadeniz'in ferahlatıcı rüzgarlarına ulaşmak için günübirlik ziyaretlerin de popüler olduğu Amasra'ya gelenlerin yanında Amasra'dan Ankara'ya da farklı nedenlerle seyahat edenler bulunmaktadır.

Ankara ile Amasra Yol Güzergahları Nelerdir?

Ankara'dan Amasra'ya gitmek için en yaygın kullanılan D750 karayoludur. Bu yol Ankara'dan Çankırı'ya oradan Kastamonu'ya buradan da Bartın'a ulaşan güzergahtır. Bu rota, Ankara'dan Batı Karadeniz'e bağlanan en hızlı yollardan biridir. Bartın'dan sonra ise Amasra'ya varış oldukça kısa bir mesafede gerçekleşir. Alternatif olarak, Karabük ve Safranbolu üzerinden gidilen bir güzergâh da bulunmaktadır. Safranbolu'nun tarihi ve turistik yapısıyla tanınan sokaklarını görmek isteyenler bu rotayı tercih edebilirler.