Ankara Beypazarı Arası Kaç Km? Beypazarı Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Başkent Ankara'ya ülkemizin geniş karayolu ağı sayesinde her yerden rahatça ulaşılabilir. Ankara'ya bağlı tarihi ilçelerden biri olan Beypazarı ise başkente iş, eğitim, alışveriş amacıyla gelenlerce ziyaret edilmektedir. Ankara'da yaşayanlar da memleket ziyareti veya turistik geziler için Beypazarı'na yolculuk yapmaktadır. Dolayısıyla Ankara Beypazarı arası kaç km ile Beypazarı Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları önemlidir.

Ankara Beypazarı Arası Kaç Kilometredir?

Ankara ile Beypazarı arasındaki mesafe karayolu ile yaklaşık olarak 100 kilometredir. Başkentin batısında yer alan Beypazarı'na ulaşmak oldukça kolaydır. Bu mesafe özellikle başkentten hafta sonu ve dini tatiller ile resmî tatillerde ilçeye giderek dinlenmek isteyenler için idealdir. Beypazarı'nın tarihi dokusu, geleneksel evleri, zengin mutfağı ve doğası, Ankara'dan gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiği için bu gezi aynı zamanda kültür gezisi halini de almaktadır.

Beypazarı Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Beypazarı ile Ankara arasında yapılacak bir kara yolculuğu bir ila bir buçuk saat arasındaki süreci kapsamaktadır. Bu süre kullanılan güzergahtaki trafik durumuna ve yol şartlarına göre değişiklik gösterebildiği gibi mesai giriş ve çıkış saatleri ile hafta sonu ya da hafta içi yola çıkılmasından da etkilenecektir. Özellikle Ankara'ya giriş ve çıkışlar ile önemli yolların yoğunluğuna dikkat edilmezse Beypazarı'na yapılacak olan yolculuğun süresi fazlaca uzayacaktır.

Ankara ile Beypazarı Yol Güzergahları Nelerdir?

Ankara'dan Beypazarı'na gitmek için tercih edilebilecek birkaç güzergâh bulunmaktadır. En sık kullanılan yol, Eskişehir Yolu üzerinden Ayaş – Kazan yoluna geçip Beypazarı'na ulaşılan güzergâhtır. Bu rota hem hızlı hem de oldukça kolaydır. Alternatif olarak Kızılcahamam üzerinden de Beypazarı'na gitmek mümkündür.