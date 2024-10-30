Ankara Bodrum Arası Kaç Km? Bodrum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Bodrum kaç km sorusunun yanıtı ulaşım vasıtası seçmek, yolculuk öncesi hazırlık yapmak ve gidilecek yol hakkında bilgi sahibi olmak için gereklidir. Ankara Bodrum ya da tersi istikamette seyahat yapacak olanlar gidecekleri mesafe ve yolculuk süresi hakkında bilgi sahibi olurlarsa yolculuk çok daha konforlu olacaktır. Hal böyle olunca Ankara Bodrum arası kaç kilometre, kaç saat sürer sorularının cevaplarına bakmakta fayda vardır.

Ankara Bodrum Arası Kaç Kilometre?

Başkentimiz Ankara ile oldukça gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum ilçesi arasında sıklıkla seyahatler yapılmaktadır. Hem karayolu hem hava yolu ile Ankara Bodrum arasında yolculuk yapmak mümkündür. Ankara Bodrum arası karayolu mesafesi 720 kilometredir. Direkt yani kuş uçuşu Ankara Bodrum arası mesafe ise 575 kilometredir.

Ankara Bodrum Arası Kaç Saat Sürer?

Şehirler arası seyahatlerde yolculuk süresi tercih edilen ulaşım türü, yol durumu, trafik gibi etkenlere göre değişkenlik göstermektedir. Ankara Bodrum arası yol süresi özel araçla 8-8 buçuk saat, şehirler arası otobüsle güzergaha bağlı olarak 9-12 saat arası sürmektedir. Hava yolu vasıtasıyla ise direkt uçuşlarda Ankara Bodrum seferleri 50-60 dakika arası sürmektedir.