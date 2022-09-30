Ankara Bolu Arası Kaç Km? Özel Araçla Ve Otobüsle Bolu Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Bolu arası kaç km sorusuna cevap aranırken iki şehrin coğrafi konumu mevcut otoyolların varlığı dikkate alınmalıdır. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak yolculuk için hangi vasıtayı tercih etmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Birçok vasıta alternatifi ile yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Bolu Ankara arası kaç km, Ankara Bolu arası kaç saat, Bolu Ankara arası kaç kilometre gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Özel Araçla Ankara Bolu Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Bolu arasındaki karayolu mesafesi 187 km'dir. Bu nedenle yaygın olarak tercih edilen ulaşım vasıtası özel araçtır. Özel aracınızı kullanarak bu yolculuğu yaklaşık 2 saatte tamamlayabilirsiniz. İki şehir arasında bulunan otoban, yolculuk sürenizin daha kısa sürmesini sağlayacaktır. Dilerseniz otobanı kullanmadan da alternatif yolları tercih edebilirsiniz.

Otobüsle Ankara Bolu Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Bolu arasında yolculuk yapacaksanız, otobüs ile seyahat etmeyi de düşünebilirsiniz. Farklı firmalarının seferleri incelendiğinde, iki şehir arasındaki seyahat süresinin genellikle 2 saat 30 dakika olduğu görülür.