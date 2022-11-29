Ankara Bungalov Evleri Fiyatları – Ankara’ya Yakın Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

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Ankara Bungalov Evleri Nerede?



Ankara ve çevresinde çok sayıda bungalov ev vardır. Bu tesislerin isimleri ve fiyat listesi aşağıdaki başlıklarımızdadır.

Düş Yolcusu At Çiftliği



Düş Yolcusu At Çiftliği, at binme imkanının da olduğu, aynı zamanda bungalov evlerin de bulunduğu bir tesistir. Tesiste kahvaltı ve yemek hizmeti de vardır. Bungalov evlerin gecelik ücretini ise işletme doğrudan vermektedir.

Ayfi Farm Bungalov Evler



Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı Barajı'nda bulunan bu bungalov evler, yeşilliklerin bol olduğu bir tesistir. Bungalov evlerin gecelik ücreti için işletmeyi arayabilirsiniz.

Doğa Masal Evleri



Doğa Masal Evleri, Ankara şehir merkezine 15 km mesafede bir alanda konuşludur. Otantik ve doğal bir yapıya sahip olan bungalov evler son derece lüks bir bakış açısı ile dizayn edilmiştir. Bungalov evlerin gecelik ücreti için işletme ile irtibata geçebilirsiniz.

Ankara Bungalove



Göl kıyısında ve etrafında tarım arazilerinin bulunduğu bir coğrafyada bulunan bungalov evler, misafirlerin rahatı için özel olarak dizayn edilmiştir. Çift kişilik bungalov ev konaklama ücreti için işletme ile irtibata geçmeyi düşünebilirsiniz.

Hindiba Doğa Evi



Bolu Yedigöller mevkiinde bulunan Hindiba Doğa Evi, Ankara'ya yaklaşık 2 saat mesafededir. Tesis içerisinde 9 adet taş ev bulunur. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmetinin de bulunduğu taş evlerin gecelik ücreti için işletmeyi arayabilirsiniz.

Abant Masal Evleri



Bolu'nun Abant ilçesinde bulunan bu evler, son dönemde oldukça popüler hale gelmiştir. Rengârenk kır çiçeklerinin içerisinde konuşlu bulunan bu evlerde harika bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu evlerin gecelik ücreti için işletmeyi doğrudan arayabilirsiniz.

Tüm işletmelerin fiyat politikası farklıdır. Bu kapsamda ücretler dönemsel olarak değişir. İşletmelerin gecelik ücreti için doğrudan işletmeler ile irtibata geçebilirsiniz.