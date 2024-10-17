Ankara Burdur Arası Kaç Km? Burdur Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Burdur ve Ankara, farklı özelliklere sahip iki güzel şehirdir. Burdur, doğası ve tarihi kalıntılarıyla öne çıkmaktadır. Özellikle Salda Gölü, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinir ve ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Öte yandan, Ankara Türkiye'nin başkenti olarak modern yapıları, müzeleri ve anıtlarıyla bilinmektedir. Başkent Ankara Burdur arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorulara yanıt bulmakta fayda vardır.

Ankara Burdur Arası Kaç Km?

Akdeniz'in güzel ve sakin şehirlerinden bir olan Burdur ile İç Anadolu'nun en gözde şehri olan başkent Ankara arasında özel aracıyla seyahat edeceklerin, bilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İlk olarak, iki şehir arasındaki uzaklık ve seyahat süresi, bunların başında yer almaktadır. Ankara ile Burdur arasındaki mesafe yaklaşık olarak 424 kilometredir. Bu mesafeyi özel araçla katetmek, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 4 saat 47 dakikadır. Dumlupınar Bulvarı D260/E96 ve D650 yollarını kullanarak bu süreyi biraz daha kısaltmanız mümkündür. Ek olarak, D715 üzerinden seyahat ederseniz, yolculuk süresi yaklaşık 6 saat 9 dakikaya çıkabilir. Otobüsle seyahat etmeyi tercih edecekseniz, yolculuk süresi aşağı yukarı 6 saat civarıdır. Uçakla seyahat etmek isteyenler için uçuş süresi ise yaklaşık 59 dakikadır.

Burdur'dan Ankara'ya Nasıl Gidilir?

Burdur'dan Ankara'ya özel araçla gitmek için şu adımları izlemeniz önerilmektedir:

D650 Karayolu üzerinden kuzeye doğru ilerleyin.

Afyonkarahisar yönünde devam edin.

Afyonkarahisar'ı geçtikten sonra D200 Karayolu'na bağlanın.

Bu yolu takip ederek Ankara'ya ulaşabilirsiniz.

Toplam mesafe yaklaşık 423 kilometredir. Yolculuk süresi ise trafik ve hava koşullarına bağlı olarak aşağı yukarı 4 saat 40-50 dakika sürecektir. Bu adımları takip ederek Burdur'dan Ankara'ya rahatlıkla ulaşmanız mümkündür.