Ankara Bursa Arası Kaç Km? Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Günümüzde, detaylı haritalar üzerindeki ölçekler kullanarak iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplayabiliriz. Ankara ile Bursa arasında hem tarihi hem de kültürel bağları olan iki önemli şehirdir. Haritaları kullanırken, iki nokta arasındaki mesafeyi ölçerek yolculuk planlarımızı yapabiliriz. Ankara Bursa arası kaç km, kilometre ve kaç saat sürer gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise bu iki şehir arasındaki mesafe ve seyahat süresi, tercih ettiğiniz ulaşım aracına göre değişiklik gösterebilir.

Ankara Bursa Arası Kaç Km?

Ankara ile Bursa arasındaki mesafe kara yoluyla yaklaşık 380-430 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullanılan güzergaha göre değişiklik gösterebilir. Yolculuk süresi ise yolun durumuna, hava koşullarına ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak 4,5 ila 6 saat arasında sürer.

Karayolu ile Seyahat

Mesafe: Ankara ile Bursa arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık olarak 387 kilometredir .

Süre: Araç trafiği, hava koşulları ve dinlenme molalarına göre değişmekle birlikte, normal şartlarda bu mesafeyi otomobille 4-5 saat içinde kat etmek mümkündür.

Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Otobüs ile Seyahat

Mesafe: Otobüsle de karayolu üzerinden seyahat edildiğinden mesafe yine yaklaşık 387 kilometredir.

Süre: Otobüs seferleri, durak sayısı ve yolcu indirme-bindirme işlemleri nedeniyle otomobil ile seyahat süresine göre biraz daha uzun sürebilir. Genellikle 5-6 saat arasında bir sürede tamamlanır.

Uçak ile Seyahat