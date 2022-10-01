Ankara Çankırı Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çankırı Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Çankırı arası ulaşım günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. Ulaşım sektörünün gelişmesi ile birlikte, otobüs sefer sayıları çoğalmış ve birçok araç geliştirilmiştir. Kısalan yol mesafeleriyle özel araçla seyahatler de daha kolay bir hale gelmiştir. Özel araçla ya da otobüsle gidilen yolların kaç kilometre olduğu da merak edilen konular arasındadır. Peki Çankırı Ankara arası kaç km? Ankara Çankırı arası seyahat etmek isteyenlerin de soruları arasında bulunan, Ankara Çankırı arası özel araçla, otobüsle uçakla kaç saat sürer? İşte yanıtı!

Ankara Çankırı Arası Kaç Km?

Ankara Çankırı arası ortalama 150 km'dir. Ankara'dan Çankırı'ya ya da Çankırı'dan Ankara'ya seyahat etmek isteyenler için iki ayrı yol güzergahı bulunmaktadır;

D140 otoyolu üzerinden 138,2 km

D200 ve D765 otoyolu üzerinden 165,9 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çankırı Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Çankırı Ankara arası en hızlı yol güzergahı üzerinden 138,2 km ve ortalama 2 saat sürmektedir. Bu süre, trafik yoğunluğuna ve diğer koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. İki şehrin birbirine yakın olmasından dolayı Ankara Çankırı arası yolculuk çok sık yapılmaktadır. Otobüsle Çankırı Ankara arası ortalama 2 saat sürmektedir. Yolculuk yapmak isteyenler için günün her saatinde otobüs seferleri mevcuttur.