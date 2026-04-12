Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Adli emanette zimmet iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli zabıt kâtibi O.Ç.'nin, kolluk birimlerinden gelen toplam 501 bin 860 TL, 350 dolar ve 60 sterlini Ankara Adli Emanet Bürosu'na teslim etmeyerek ve bankaya yatırmayarak uhdesine aldığı tespit edildi.

PARAYI İADE EDEREK ZARARI KARŞILADI

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüphelinin, soruşturma aşamasında söz konusu tutarın tamamını ödeyerek kamu zararını giderdiği belirtildi. Buna rağmen yürütülen soruşturma kapsamında zimmet suçuna ilişkin yasal süreç başlatıldı.

ZİNCİRLEME ZİMMETTEN DAVA AÇILDI

Başsavcılık açıklamasında, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 247/1, 43/1 ve 248/2-1. cümle maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan cezalandırılması istemiyle 4 Mart 2026 tarihli iddianame düzenlendiği bildirildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ve yargılamanın devam ettiği kaydedildi.

"ADLİ EMANET BÜROLARIYLA İLGİLİ BAZI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada ayrıca, adli emanet bürolarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapıldığı belirtildi.