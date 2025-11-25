Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından C7K grubuna operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edilen "C7K" adlı grup/kanala ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

TEHDİT, AŞAĞILAMA VE KİŞİSEL VERİ İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, şüphelilerin grup içinde şehitlere, gazilere ve ailelerine; Cumhurbaşkanı'na; yargı mensuplarına; üst düzey kamu yöneticilerine; kolluk kuvvetlerine; kamuoyunca tanınan ve vefat etmiş kişilerin ailelerine; dini-manevi değerlere ve küçük yaştaki çocuklara yönelik hakaret, tehdit ve taciz içerikli mesajlar paylaştığını belirledi. Ayrıca hukuka aykırı şekilde elde edilen kişisel verilerin kamuya açık şekilde yayımlandığı da tespit edildi.

BİRÇOK SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

OPERASYON 12 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Başsavcılığın talimatları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.