Haberler Yaşam Haberleri Ankara Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:55 Son Güncelleme: 1.10.2022 14:55

Ankara Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Denizli arası kaç km sorusuna hem havayolu hem de karayolu hesaplamalarına göre yanıt vermek gerekir. Çünkü iki şehir arasındaki mesafe ulaşım süresi üzerinde de farklılık gösterir. Acil seyahatlerde özellikle Ankara Denizli arası kaç sorularına yanıt bulmak önem taşır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Denizli Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında paylaştık.

Ankara Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Denizli arası kaç km sorusu ulaşım ve süre bakımından farklı şekillerde hesaplanır. Bu iki şehir arasında seyahat etmeyi planlıyorsanız hem araba hem otobüs hem de uçak ile kaç saatte gitmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Denizli Ankara arası otobüsle kaç saat sürer sorusu da bu bakımdan çok araştırılan bir konudur. Özel araçla, uçakla, otobüsle Denizli Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer konusunda merak ettikleriniz haberimizde.

Ankara Denizli Arası Kaç Kilometre?

Ankara İç Anadolu bölgesinde yer alan önemli şehirlerden biridir ve Türkiye'nin merkezinde bir konumda yer alır. Bununla birlikte Denizli Ege Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. İki şehir arasındaki mesafe karayolunda ölçüldüğünde 471 km'dir. Bu mesafe havayolunda 405 km kadardır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Denizli arasındaki mesafe karayolunda ve havayolunda farklılık gösterir. Bu mesafenin farklılık göstermesi ulaşım şekillerine de yansır. Ankara ve Denizli arasındaki ulaşım şekillerine göre süre şu şekildedir:

  • Özel araç ile seyahat 5 saat 30 dakika sürmektedir.
  • Otobüs ile seyahat 7 saat sürer.
  • Uçak ile 1 saat 5 dakika sürer.

Ankara ve Denizli arasındaki mesafede dizel araç ile 26 litre yakıt tüketilir. Benzinli bir araç ile 38 litre yakıt tüketmek mümkün olur.

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Ankara Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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