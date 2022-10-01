Ankara Didim Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Didim Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Didim arası kaç km sorusuna ulaşım şekillerinin türüne göre yanıt vermek daha doğru olur. Seyahatini otobüsle ya da uçakla yapacak olan kişiler Ankara Didim kaç saat sürer sorusuna bu bakımdan farklı yanıtlar bulur. Özel araçla, uçakla, otobüsle Didim Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında sizler için paylaşıldı. İşte tüm detaylar.

Ankara Didim Arası Kaç Kilometre?

Ankara Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olup İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Didim ise Ege Bölgesi'nde yer alır. Bu bakımdan iki yer arasındaki mesafeyi bilmek ulaşımı hesaplamak açısından önem taşır. Ankara ve Didim arasındaki karayolu mesafesi 710 km'dir. Bu mesafe havayolu açısından ölçüldüğünde 565 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Didim Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Didim arasında seyahat planlıyorsanız araç türü seyahat süresi üzerinde etkili bir faktördür. Ulaşım süreleri şu şekildedir:

Özel araç ile 8 saatlik bir ulaşım süresi vardır.

Otobüs ile 9 saat 30 dakika ulaşım süresi bulunur.

Bunun yanında özel araç ile seyahat edenler dizel araç ile 40 litre yakıt kullanır. Benzinli bir araç ile 57 litreyi bulur.