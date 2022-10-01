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Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:34 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:34

Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Diyarbakır arası kaç km sorusuna farklı açılardan yanıt vermek gerekebilir. Çünkü her iki şehir de farklı bölgelerde yer alır. Hem yeryüzü şekilleri hem de iklim gibi faktörler iki şehir arasındaki seyahat süresini de etkiler. Bu bakımdan Ankara Diyarbakır arası ne kadar sorusu oldukça merak edilen bir konudur. Özel araçla, uçakla, otobüsle Diyarbakır Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sorularının yanıtlarını paylaştık.

Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Diyarbakır arası kaç km sorusuna havayolu ve karayolu açısından yanıt vermek önemlidir. Çünkü havayolunda mesafe her zaman için daha kısadır. Diyarbakır Ankara arası ne kadar sorusu da bu iki şehir arasında seyahat edecek kişilerin üzerinde titizlikle durduğu konular arasındadır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Diyarbakır Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında.

Ankara ile Diyarbakır Arası Kaç Kilometre?

Ankara İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve en fazla nüfusa sahip şehirleri arasında yer alır. Diyarbakır da yine büyük bir şehir olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Her iki şehrin de farklı bölgelerde yer alması ulaşım mesafesi ve süresi üzerinde oldukça etkilidir.

Ankara ve Diyarbakır arası mesafe karayolunda 1002 km'dir. Bu mesafe havayolunda ölçüldüğünde ise yaklaşık olarak 675 km'dir. Yani havayolunda mesafe karayoluna göre çok daha kısadır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Diyarbakır arasında seyahat edecekseniz seçtiğiniz ulaşım aracının gitmek istenilen yere varışında farklı süreler ile karşılaşabilirsiniz. İki şehir arasındaki yolculuk süreleri ulaşım şekline göre şöyledir:

  • Özel araç ile 11 saat sürer.
  • Otobüs ile 12 saat 30 dakika sürer.
  • Uçak ile 1 saat 25 dakika sürer.

Yakıt olarak ise Dizel bir araç ile 56 litre yakıt tüketir. Benzinli bir araç ise yaklaşık olarak ise 81 litrelik yakıt tüketimi gerçekleşir. Bu hesaplama 100 km'de 8 litre benzin tüketen araçlara göre yapılan bir hesaplamadır.

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Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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