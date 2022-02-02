Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın acı günü

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti. Ankara'da bir süre tedavi gören Yılmaz, vefatının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Aralık ilçesine getirildi.
Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, EGM Personel Daire başkanı Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, ilçe belediye başkanları, çok sayıda İlin Emniyet Müdürleri ,EGM Daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.
İlçedeki Merkez Hacı Hasan Küçük Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Yılmaz, Hürriyet mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.