Ankara Erzurum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Erzurum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Erzurum arası kaç km sorusuna farklı açılardan yanıt vermek mümkün olabilir. Seyahatinizi özel aracınızla ya da otobüsle yapacaksanız süre de farklılık gösterir. Bu bakımdan Ankara Erzurum arası kaç kilometre yanında süresi ne kadar soruları da araştırılmalıdır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Erzurum Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları tüm detayları ile yazımızın devamında.

Ankara Erzurum Arası Kaç Kilometre?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara ili nüfus bakımından kalabalık bir şehirdir. Aynı zamanda Türkiye'nin merkezi sayılabilecek bir konumda bulunur. Erzurum'da Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirlerindendir. İki şehir arasında bulunan yer şekilleri ulaşım mesafesinin ve süresinin farklılık göstermesine neden olur.

Ankara ve Erzurum arasındaki mesafe karayolunda 875 kilometredir. Bu mesafe havayolu açısından ölçülür ise yaklaşık olarak 718 km mesafeden bahsedilebilir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Erzurum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Erzurum arasında seyahat etmeyi planlayanlar için ulaşım süreleri ise şu şekildedir:

Özel araç: 10 saat

Otobüs: 12 saat

Uçak: 1 saat 30 dakika

Aynı zamanda özel aracı ile seyahat edecek kişilerin ne kadar yakıt tüketeceği de önem arz eden konular arasında yer alır. Dizel bir araç ile 49 litre, benzinli bir araç ile 71 litre yakıt tüketmeniz gerekir.