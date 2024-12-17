Ankara Esenboğa Havalimanı Nerede? Ankara Esenboğa Havaalanı Hangi Semtte, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası hava ulaşımı ağında kritik bir rol üstlenen Esenboğa Havalimanı 1955 yılında hizmete girmiş olmasına rağmen sahip olduğu modern terminal binaları ve geniş ulaşım ağıyla dikkat çekmektedir. Konforlu bir seyahat gerçekleştirmek isteyenlere yolculuk öncesi ve sonrası da konfor sunan Ankara Esenboğa Havalimanı nerede ve Ankara Esenboğa Havaalanı hangi semtte, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları sıkça sorulmaktadır.

Ankara Esenboğa Havalimanı Nerede ve Hangi Semtte?

Türkiye'nin başkenti Ankara'ya hizmet eden ve Türkiye'deki ilk "yeşil bina" sertifikasına sahip havaalanlarından biri olan Esenboğa Havalimanı, Ankara'nın kuzeydoğusunda, Çubuk ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 28 kilometre mesafede bulunan Esenboğa Havaalanı 1955 yılında faaliyetlerine başlamış ve ülkemizin hem iç hem de dış hat uçuşlarının gerçekleştirildiği ilk havalimanı olma özelliğini taşır. Zamanla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sayesinde günümüzde modern bir yapıya kavuşmuş, yolcularına hızlı bir hizmet sunmak ve seyahat öncesi ile sonrasında konfor sağlamak için tasarlanmış Ankara Esenboğa Havalimanı çevre dostu uygulamaları ve enerji verimliliği açısından uluslararası standartları karşılayan bir yapıdadır. Bunun yanında hem ulusal hem de uluslararası uçuşlar için güçlü bir altyapı ve geniş bir hava trafiği ağı sunan bu havaalanına ulaşım zor değildir.

Ankara Esenboğa Havaalanı'na Nasıl Gidilir?

Uluslararası bir havaalanı olan Esenboğa Havalimanı'na ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinden havalimanına ulaşmak için birçok seçenek bulunmaktadır. Özel araçlarla seyahat edenler, D140 karayolunu kullanarak yaklaşık 30 ila 40 dakikada havalimanına ulaşabilir. Bu süre günün hangi saatinde Esenboğa'ya gidilmek istendiğinde göre değişebilir. Zira sabah ve akşam trafiğinde yolculuk süresi 40 dakikanın üzerine çıkacaktır. Havalimanında geniş bir otopark alanı bulunduğu için özel araçlar için park imkânı vardır.

Toplu taşıma ile havaalanına ulaşım sağlamak isteyen yolcular için ise EGO otobüsleri ve HAVAŞ servisleri hizmet vermektedir. EGO otobüsleri şehir merkezi ile otogardan hareket ederek uygun bir ücret karşılığında yolcuları havalimanına ulaştırmaktadır. HAVAŞ servisleri ise Kızılay ve Aşti Otogarı gibi merkezi noktalardan hareket ederek hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamaktadır. Ayrıca taksi ve araç kiralama hizmetleri de tercih edilebilecek diğer seçenekler arasındadır.