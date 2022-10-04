Ankara Eskişehir Arası Kaç Km? Otobüsle, Hızlı trenle, Özel Araçla Eskişehir Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Eskişehir Arası Kaç Km sorusunun cevabı değişmez fakat Eskişehir ile Ankara arasında coğrafi olarak bulunan mesafe aynı olsa bile hangi aracın kullanıldığına bağlı olarak yolculuk süresi değişir. Ankara Eskişehir arası özel araçla kaç kilometre sorusunun cevabını verirken sonuç kesin değil, ortalama bir hesaplama olacaktır. Aynı zamanda Eskişehir Ankara arası otobüsle kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı da sabit değildir. Peki ya Ankara Eskişehir arası hızlı trenle kaç saat sürer?

Ankara Eskişehir Arası Kaç Km?

Eskişehir Ankara Arası Kaç Km? sorusunun cevabı, yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilmiştir. Ankara ile Eskişehir arasındaki mesafe eldeki verilere göre tam 236 kilometredir.

Ankara Eskişehir Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Eskişehir arası kaç saat sürer? Konusunda net bir tahminde bulunmak imkânsız olsa bile ortalama bir süre verilebilir. Bu süre, yolculuğun hangi araç ile yapıldığına göre değişir. Aynı zamanda verilen molalar ve yolculuğun yapıldığı günkü hava şartları iki şehir arasındaki yolculuk süresini doğrudan etkileyecektir.

Ankara Eskişehir Arası Hızlı Trenle Kaç Saat Sürer?

Ankara Eskişehir arasında en sık kullanılan ulaşım yöntemlerinden biri de bilindiği gibi TCDD'ye bağlı olan YHT yani Yüksek Hızlı Tren'dir. Ankara ile Eskişehir arasındaki mesafe hızlı tren ile son derece azalmaktadır. Ankara – Eskişehir arası hızlı tren ile tam 1,5 saat sürmektedir. Ankara, Eryaman, Polatlı ve Eskişehir olacak şekilde 4 durak süren bir yolculuk söz konusudur.

Eskişehir Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Eskişehir Ankara arası özel araç ve yüksek hızlı trene göre son derece yavaş bir alternatiftir. Verilecek molalar hariç, Eskişehir Ankara arası otobüs ile tam 3 saat 15 dakika sürmektedir. Bu süre, genellikle insanların tahmin ettiğinden biraz daha fazladır.

Eskişehir Ankara Arası Özel Araçla Kaç Saat Sürer?

Eskişehir Ankara arası özel araçla yüksek hızlı trenden daha yavaş, otobüsten ise daha hızlıdır. Eskişehir Ankara arası özel araç ile ortalama 2 saat 45 dakika sürmektedir. Bu süreye verilmesi muhtemel olan mola ya da molalar dahil değildir.

Ankara'dan Eskişehir'e Giderken Nerelerden Geçilir?

Ankara'dan Eskişehir'e giderken özellikle durup bir yerleri gezmek isteyen olabilir. Fakat iki şehir arasındaki mesafe epey kısa olduğu için durulacak yerler de pek fazla değildir. Yolculuk esnasında üzerinden geçilecek yerler Eryaman, Polatlı, Sivrihisar ve Karacahöyük olacaktır.