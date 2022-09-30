Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Fethiye Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Fethiye arası kaç km sorusuna cevap aranırken belli hususların da araştırılmasında fayda vardır. Ankara Fethiye arası kaç saat, bu araştırma konularından biridir. Tercih edeceğiniz alternatif araçlar, doğal olarak yolculuk sürenizi de etkileyecektir. Küçük bir araştırma ile hangi vasıta ile yolculuk yapacağınıza karar verebilirsiniz. Fethiye Ankara arası kaç km sorusu ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Özel Araçla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Fethiye arası 628 km'dir. Özel aracınızla bu yolculuğu yapacaksanız yaklaşık 7 saat 30 dakikada Fethiye'ye ulaşabilirsiniz. Trafik yoğunluğu, mola süresi gibi hususlar doğal olarak yolculuk süresini de uzatacaktır.

Otobüsle Ankara Fethiye Arası Kaç Saat Sürer?

Fethiye, turistik bir bölge olması nedeniyle birçok otobüs firması bu ilçeye sefer düzenler. Firmaların sefer bilgileri incelendiğinde yolculuk süresinin 11-12 saat arasında olduğu dikkat çeker. Bahse konu firmaların güzergâh bilgileri incelenerek yolculuk süresi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilebilir.

Uçakla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat Sürer?

Fethiye ilçesinde havaalanı yoktur. En yakın havaalanı Muğla'nın Dalaman ilçesindedir. Ankara Dalaman arası uçuş süresi 1 saat 10 dakikadır. Dalaman Havaalanı'ndan sonra karayolu ile Fethiye'ye ulaşabilirsiniz.