Haberler Yaşam Haberleri Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Fethiye Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:53 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:54

Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Fethiye Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye, tatil bölgesi olması nedeniyle özellikle yaz aylarında yaygın olarak tercih edilen bir merkezdir. Ankara'dan bu bölgeye gitmek isteyenler, Ankara Fethiye arası kaç km sorusuna cevap arar. Bu yolculuğu yapmak için birçok vasıta alternatifini tercih edebilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Fethiye Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Fethiye Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Fethiye arası kaç km sorusuna cevap aranırken belli hususların da araştırılmasında fayda vardır. Ankara Fethiye arası kaç saat, bu araştırma konularından biridir. Tercih edeceğiniz alternatif araçlar, doğal olarak yolculuk sürenizi de etkileyecektir. Küçük bir araştırma ile hangi vasıta ile yolculuk yapacağınıza karar verebilirsiniz. Fethiye Ankara arası kaç km sorusu ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Özel Araçla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Fethiye arası 628 km'dir. Özel aracınızla bu yolculuğu yapacaksanız yaklaşık 7 saat 30 dakikada Fethiye'ye ulaşabilirsiniz. Trafik yoğunluğu, mola süresi gibi hususlar doğal olarak yolculuk süresini de uzatacaktır.

Otobüsle Ankara Fethiye Arası Kaç Saat Sürer?

Fethiye, turistik bir bölge olması nedeniyle birçok otobüs firması bu ilçeye sefer düzenler. Firmaların sefer bilgileri incelendiğinde yolculuk süresinin 11-12 saat arasında olduğu dikkat çeker. Bahse konu firmaların güzergâh bilgileri incelenerek yolculuk süresi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilebilir.

Uçakla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat Sürer?

Fethiye ilçesinde havaalanı yoktur. En yakın havaalanı Muğla'nın Dalaman ilçesindedir. Ankara Dalaman arası uçuş süresi 1 saat 10 dakikadır. Dalaman Havaalanı'ndan sonra karayolu ile Fethiye'ye ulaşabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Fethiye Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA