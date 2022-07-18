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Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:06

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları arayışına çıktı. Puanlarına uygun okul ve bölümleri araştıran adaylar ÖSYM’nin duyurusuna göre; bu hafta içerisinde duyurulacak tercih kılavuzunu baz alarak işlem yapacak. Şimdi ise geçmiş yılların Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları kişilerin tercih listelerini hazırlamasında ön ayak oluyor. İşte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Ankara ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 330.025
310.000
309.282
307.000		 240,14222
279,88653
258,15781
246,19841
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 30+1
20+1
20+1
15+1		 31
21
21
16		 354.460
351.000
378.027
402.000		 234,30511
267,63407
242,64341
226,66094
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 365.913
367.000
379.735
385.000		 231,27430
263,50796
242,30060
230,60045
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 30+1
30+1

 6
31

 Dolmadı
535.000

 Dolmadı
230,45257
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 420+11
420+11
420+11
460+12		 431
431
431
472		 14.341
7.860
10.871
13.000		 386,29847
443,73540
422,51262
408,45001


ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 70+2
60+2

 72
62

 60.022
40.400

 341,76495
396,91800
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 153.921
120.000
104.667
93.800		 299,17412
355,31777
345,74691
336,95853
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 176.384
159.000
155.433
150.000		 292,04821
339,39719
324,38961
312,29171
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120+3
120+3
120+3
150+4		 123
123
123
154		 190.617
143.000
124.775
118.000		 287,97628
345,63463
336,51565
324,89200
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 239.991
192.000
171.453
151.000		 275,56520
327,76125
318,77465
311,80930
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 110+3
110+3
120+3
130+4		 113
113
123
134		 257.444
205.000
202.025
181.000		 271,76303
323,49665
309,12334
301,85043
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tapu Kadastro EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 278.244
231.000
228.139
240.000		 267,53991
315,84953
301,85273
286,22142
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 140+4
140+4
140+4
160+4		 144
144
144
164		 308.577
266.000
265.477
260.000		 261,81217
306,36668
292,70474
281,61590
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 140+4
140+4
140+4
160+4		 144
144
144
164		 319.270
281.000
300.225
312.000		 259,92260
302,36624
285,17220
271,00001
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 340.385
335.000
287.449
275.000		 256,36633
290,23774
287,85441
278,41065
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 340.674
269.000
252.804
229.000		 256,31524
305,60779
295,70060
288,73062
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı (Fakülte) EA 28+1
28+1
28+1
28+1		 29
29
29
29		 417.337
419.000
418.671
500.000		 244,79830
274,20517
264,59114
243,64683
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 421.662
362.000
381.856
411.000		 244,21004
284,64317
270,28600
255,03500
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) EA 6+1
6+1
6+1
6+1		 7
7
7
7		 440.138
425.000
427.001
424.000		 241,74899
273,13579
263,36127
253,29910
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 441.381
370.000
343.100
339.000		 241,58590
283,19301
276,93960
266,30884
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 456.949
432.000
410.146
445.000		 239,57165
272,08740
265,85086
250,47313
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
88		 534.842
483.000
487.775
543.000		 229,40267
263,86520
255,07991
238,85224
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 543.084
471.000
497.004
632.000		 228,02173
265,79157
253,89558
229,83410
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sigortacılık (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 567.498
532.000
543.734
601.000		 222,04088
256,76028
248,20846
232,93440
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K)
(M.T.O.K.)		 EA 8+1
7+1
7+1
7+1		 9
8
8
8		 568.779
576.000
644.203
664.000		 221,55787
250,96658
237,45549
226,16488
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 37
52
52
47		 Dolmadı
642.000
680.089
Dolmadı		 Dolmadı
242,76733
233,92960
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) EA 25+1
25+1
25+1
24+1		 11
26
26
21		 Dolmadı
718.000
776.927
Dolmadı		 Dolmadı
234,31232
222,98597
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) EA 50+2
50+2
40+1
40+1		 3
52
41
31		 Dolmadı
712.000
691.796
Dolmadı		 Dolmadı
234,99450
232,80396
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
1+0
1+0


1		 Dolmadı

Dolmadı
447.000		 Dolmadı

Dolmadı
250,13764
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 60+2
60+2
60+2
69+2		 15
62
62
47		 Dolmadı
731.000
766.422
Dolmadı		 Dolmadı
233,03119
224,58900
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Tasarımı EA 24+1
24+1
24+1
24+1		 21
25
25
13		 Dolmadı
629.000
721.482
Dolmadı		 Dolmadı
244,33796
229,83667
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) EA 7+1
6+1
6+1
6+1
7
7
5		 Dolmadı
873.000
797.449
Dolmadı		 Dolmadı
220,03378
218,56261
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
77+2		 35
72
72
75		 Dolmadı
655.000
733.737
Dolmadı		 Dolmadı
241,35789
228,55373
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 64+2
64+2
58+2
58+2		 66
66
60
60		 40.363
31.000
26.217
26.000		 336,05105
373,99714
385,55087
374,00260
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (Fakülte)		 SÖZ 16+1
16+1
15+1
15+1		 17
17
16
16		 86.999
77.500
93.115
90.500		 310,15227
343,25919
345,73581
335,39581
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 91.880
90.800
91.835
99.800		 308,11756
337,25683
346,22940
331,89724
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 98.202
87.800
76.918
86.000		 305,65457
338,52411
352,52925
337,22434
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 104.146
80.200
89.541
107.000		 303,41555
341,93570
347,12953
329,38760
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
90+3
80+2
90+3		 82
93
82
93		 107.275
88.600
68.140
74.000		 302,29168
338,18087
356,70218
342,38640
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
80+2
75+2		 82
82
82
77		 126.270
116.000
107.855
128.000		 295,96764
327,42912
340,08707
322,47556
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 108+3
100+3

 111
103

 128.792
81.800

 295,15662
341,19662
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 145.066
123.000
107.265
132.000		 290,26079
325,13689
340,28920
321,17582
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 209.851
153.000
148.311
113.000		 274,38446
315,58760
327,32654
327,06815
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Fotoğraf ve Video SÖZ 50+2
50+2
40+1
30+1		 52
52
41
31		 219.098
154.000
169.750
174.000		 272,47872
315,39850
321,56451
309,97023
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 281.272
220.000
213.332
207.000		 260,73450
298,91112
311,24846
302,63101
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Görsel Sanatlar
(M.T.O.K.)		 SÖZ 6+1
6+1
6+1
6+1		 7
7
7
7		 311.668
288.000
336.751
292.000		 255,73310
284,90781
287,94747
286,75502
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 El Sanatları SÖZ 24+1
24+1
24+1
24+1		 25
25
25
25		 347.821
343.000
302.637
342.000		 250,21811
274,94077
293,81490
278,91985
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 349.648
243.000
270.695
307.000		 249,95142
293,75056
299,61323
284,22104
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi SÖZ 69+2
69+2
69+2
69+2		 71
71
71
71		 360.318
316.000
328.019
433.000		 248,39637
279,74584
289,41990
266,61953
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.)		 SÖZ 12+0


 12


 427.536


 239,27972
—-
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 455.376
229.000
219.574
220.000		 235,75821
296,87792
309,89585
299,82974
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Geleneksel Türk Sanatları
(M.T.O.K.)		 SÖZ 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
17		 464.947
763.000
807.630
714.000		 234,53865
216,53796
225,85495
237,08839
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Halkbilimi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 467.883
324.000
289.337
398.000		 234,16468
278,33773
296,19979
271,09598
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 El Sanatları
(M.T.O.K.)		 SÖZ 20+1
20+1
16+1
16+1		 21
21
17
17		 535.138
769.000
752.351
806.000		 223,45994
215,60872
233,00701
228,24520
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi
(Fakülte) (M.T.O.K)		 SÖZ 17+1
17+1
17+1
17+1		 18
18
18
18		 553.630
566.000
550.206
580.000		 216,30644
241,44613
257,21175
250,16245
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 2+0
1+0
1+0
1+0		 1
1

0		 Dolmadı
101.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
332,89057
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 70+2


 72


 19.874


 374,17031
—-
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 33.483
33.700
33.031
35.600		 331,09280
338,16332
335,74688
304,55557
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 34.023
30.800
28.686
27.400		 329,40792
347,38959
349,79558
333,84012
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 60+2


 62


 52.713


 272,21500
—-

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 90+3
90+3		 93
93		 278,91671
297,55877		 503.537
492.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 261,96202
280,32063		 659.381
624.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 256,42496
275,96917		 719.133
662.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tapu ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,18278
284,01040		 733.344
593.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 231,88995
240,93620		 1.007.731
1.033.000


ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Maliye TYT 60+2
60+2		 62
62		 231,12553
243,00820		 1.016.976
1.009.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 224,02795
232,31296		 1.109.105
1.139.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 221,90155
232,69851		 1.137.777
1.134.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60+2
60+2		 62
62		 208,35245
223,31339		 1.325.653
1.256.000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 50+2
40+1		 41
41		 Dolmadı
212,30246		 1.622.650
1.404.000
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
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