Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Ankara ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|330.025
310.000
309.282
307.000
|240,14222
279,88653
258,15781
246,19841
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|30+1
20+1
20+1
15+1
|31
21
21
16
|354.460
351.000
378.027
402.000
|234,30511
267,63407
242,64341
226,66094
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|365.913
367.000
379.735
385.000
|231,27430
263,50796
242,30060
230,60045
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|6
31
—
—
|Dolmadı
535.000
—
—
|Dolmadı
230,45257
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk
|EA
|420+11
420+11
420+11
460+12
|431
431
431
472
|14.341
7.860
10.871
13.000
|386,29847
443,73540
422,51262
408,45001
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|60.022
40.400
—
—
|341,76495
396,91800
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|153.921
120.000
104.667
93.800
|299,17412
355,31777
345,74691
336,95853
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|176.384
159.000
155.433
150.000
|292,04821
339,39719
324,38961
312,29171
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|120+3
120+3
120+3
150+4
|123
123
123
154
|190.617
143.000
124.775
118.000
|287,97628
345,63463
336,51565
324,89200
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|239.991
192.000
171.453
151.000
|275,56520
327,76125
318,77465
311,80930
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|110+3
110+3
120+3
130+4
|113
113
123
134
|257.444
205.000
202.025
181.000
|271,76303
323,49665
309,12334
301,85043
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tapu Kadastro
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|278.244
231.000
228.139
240.000
|267,53991
315,84953
301,85273
286,22142
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|140+4
140+4
140+4
160+4
|144
144
144
164
|308.577
266.000
265.477
260.000
|261,81217
306,36668
292,70474
281,61590
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|140+4
140+4
140+4
160+4
|144
144
144
164
|319.270
281.000
300.225
312.000
|259,92260
302,36624
285,17220
271,00001
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|340.385
335.000
287.449
275.000
|256,36633
290,23774
287,85441
278,41065
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|340.674
269.000
252.804
229.000
|256,31524
305,60779
295,70060
288,73062
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moda Tasarımı (Fakülte)
|EA
|28+1
28+1
28+1
28+1
|29
29
29
29
|417.337
419.000
418.671
500.000
|244,79830
274,20517
264,59114
243,64683
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|421.662
362.000
381.856
411.000
|244,21004
284,64317
270,28600
255,03500
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)
|EA
|6+1
6+1
6+1
6+1
|7
7
7
7
|440.138
425.000
427.001
424.000
|241,74899
273,13579
263,36127
253,29910
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|441.381
370.000
343.100
339.000
|241,58590
283,19301
276,93960
266,30884
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|456.949
432.000
410.146
445.000
|239,57165
272,08740
265,85086
250,47313
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
88
|534.842
483.000
487.775
543.000
|229,40267
263,86520
255,07991
238,85224
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|543.084
471.000
497.004
632.000
|228,02173
265,79157
253,89558
229,83410
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sigortacılık (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|567.498
532.000
543.734
601.000
|222,04088
256,76028
248,20846
232,93440
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K)
(M.T.O.K.)
|EA
|8+1
7+1
7+1
7+1
|9
8
8
8
|568.779
576.000
644.203
664.000
|221,55787
250,96658
237,45549
226,16488
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|37
52
52
47
|Dolmadı
642.000
680.089
Dolmadı
|Dolmadı
242,76733
233,92960
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte)
|EA
|25+1
25+1
25+1
24+1
|11
26
26
21
|Dolmadı
718.000
776.927
Dolmadı
|Dolmadı
234,31232
222,98597
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
40+1
40+1
|3
52
41
31
|Dolmadı
712.000
691.796
Dolmadı
|Dolmadı
234,99450
232,80396
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
447.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
250,13764
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
69+2
|15
62
62
47
|Dolmadı
731.000
766.422
Dolmadı
|Dolmadı
233,03119
224,58900
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tekstil Tasarımı
|EA
|24+1
24+1
24+1
24+1
|21
25
25
13
|Dolmadı
629.000
721.482
Dolmadı
|Dolmadı
244,33796
229,83667
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.)
|EA
|7+1
6+1
6+1
6+1
|—
7
7
5
|Dolmadı
873.000
797.449
Dolmadı
|Dolmadı
220,03378
218,56261
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
77+2
|35
72
72
75
|Dolmadı
655.000
733.737
Dolmadı
|Dolmadı
241,35789
228,55373
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|64+2
64+2
58+2
58+2
|66
66
60
60
|40.363
31.000
26.217
26.000
|336,05105
373,99714
385,55087
374,00260
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (Fakülte)
|SÖZ
|16+1
16+1
15+1
15+1
|17
17
16
16
|86.999
77.500
93.115
90.500
|310,15227
343,25919
345,73581
335,39581
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|91.880
90.800
91.835
99.800
|308,11756
337,25683
346,22940
331,89724
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|98.202
87.800
76.918
86.000
|305,65457
338,52411
352,52925
337,22434
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|104.146
80.200
89.541
107.000
|303,41555
341,93570
347,12953
329,38760
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
90+3
80+2
90+3
|82
93
82
93
|107.275
88.600
68.140
74.000
|302,29168
338,18087
356,70218
342,38640
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|126.270
116.000
107.855
128.000
|295,96764
327,42912
340,08707
322,47556
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|108+3
100+3
—
—
|111
103
—
—
|128.792
81.800
—
—
|295,15662
341,19662
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|145.066
123.000
107.265
132.000
|290,26079
325,13689
340,28920
321,17582
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|209.851
153.000
148.311
113.000
|274,38446
315,58760
327,32654
327,06815
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Fotoğraf ve Video
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
30+1
|52
52
41
31
|219.098
154.000
169.750
174.000
|272,47872
315,39850
321,56451
309,97023
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|281.272
220.000
213.332
207.000
|260,73450
298,91112
311,24846
302,63101
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Görsel Sanatlar
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|6+1
6+1
6+1
6+1
|7
7
7
7
|311.668
288.000
336.751
292.000
|255,73310
284,90781
287,94747
286,75502
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|El Sanatları
|SÖZ
|24+1
24+1
24+1
24+1
|25
25
25
25
|347.821
343.000
302.637
342.000
|250,21811
274,94077
293,81490
278,91985
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|349.648
243.000
270.695
307.000
|249,95142
293,75056
299,61323
284,22104
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|69+2
69+2
69+2
69+2
|71
71
71
71
|360.318
316.000
328.019
433.000
|248,39637
279,74584
289,41990
266,61953
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| İslami İlimler
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|427.536
—
—
—
|239,27972
—-
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|455.376
229.000
219.574
220.000
|235,75821
296,87792
309,89585
299,82974
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Geleneksel Türk Sanatları
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|464.947
763.000
807.630
714.000
|234,53865
216,53796
225,85495
237,08839
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Halkbilimi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|467.883
324.000
289.337
398.000
|234,16468
278,33773
296,19979
271,09598
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|El Sanatları
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+1
20+1
16+1
16+1
|21
21
17
17
|535.138
769.000
752.351
806.000
|223,45994
215,60872
233,00701
228,24520
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi
(Fakülte) (M.T.O.K)
|SÖZ
|17+1
17+1
17+1
17+1
|18
18
18
18
|553.630
566.000
550.206
580.000
|216,30644
241,44613
257,21175
250,16245
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|2+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
—
0
|Dolmadı
101.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
332,89057
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|19.874
—
—
—
|374,17031
—-
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|33.483
33.700
33.031
35.600
|331,09280
338,16332
335,74688
304,55557
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|34.023
30.800
28.686
27.400
|329,40792
347,38959
349,79558
333,84012
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|52.713
—
—
—
|272,21500
—-
—
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|278,91671
297,55877
|503.537
492.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|261,96202
280,32063
|659.381
624.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|256,42496
275,96917
|719.133
662.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|255,18278
284,01040
|733.344
593.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|231,88995
240,93620
|1.007.731
1.033.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Maliye
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|231,12553
243,00820
|1.016.976
1.009.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|224,02795
232,31296
|1.109.105
1.139.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|221,90155
232,69851
|1.137.777
1.134.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|208,35245
223,31339
|1.325.653
1.256.000
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|50+2
40+1
|41
41
|Dolmadı
212,30246
|1.622.650
1.404.000