Haberler Yaşam Haberleri Ankara Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:41 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:42

Ankara Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Hatay arası kaç km sorusuna çeşitli şekillerde yanıt vermek gerekir. Ankara’dan Hatay’a gidecek olan kişiler için farklı ulaşım alternatifleri vardır. Her ulaşım alternatifinde de süre farklıdır. Havayolu ve karayoluna göre mesafede farklı olabilmektedir. Bu bakımdan seyahat öncesinde mutlaka önceden bilinmesi gereken konulardır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Hatay Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızda.

Ankara Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Hatay arası kaç km sorusunun yanıtı seyahat öncesinde hemen herkesin merak ettiği bir konudur. Özel araç ile ya da otobüs ile seyahat edecek olan kişiler bu iki şehir arasındaki kilometre mesafesini ve süresini detaylı olarak bildiklerinde daha iyi bir yolculuk planlayabilirler. Özel araçla, uçakla, otobüsle Hatay Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında sizler için paylaşıldı.

Ankara Hatay Arası Kaç Kilometre?

Ankara İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehir olmakla birlikte Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alır. Başkent olmasından kaynaklı olarak Türkiye'nin her yerinden de ziyaretçi alan bir şehirdir. Bunun yanında Hatay ise Akdeniz Bölgesi'nin önemli şehirleri arasında yer alır.

Ankara ve Hatay arasındaki mesafe karayolunda 655 kilometredir. Bu mesafe Ankara ve Hatay arasındaki havayolu mesafesi ise 498 kilometre kadardır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Hatay ve Ankara arasındaki seyahat süresi de ulaşım şekillerine göre farklılaşır. Bu süreçte ulaşım şekline göre şunlardan bahsedilebilir:

  • Özel araç ile 7 saat 30 dakika sürer.
  • Otobüs ile 9 saat sürer.
  • Uçak ile 1 saat 10 dakika sürer.

Dizel araç ile 37 litre, benzinli araç ile 53 litre yakıt tüketimi gerekir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
AİLE DESTEK PROGRAMI 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvuru ekranı - ödeme tarihleri!
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA