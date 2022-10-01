Ankara Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Hatay arası kaç km sorusunun yanıtı seyahat öncesinde hemen herkesin merak ettiği bir konudur. Özel araç ile ya da otobüs ile seyahat edecek olan kişiler bu iki şehir arasındaki kilometre mesafesini ve süresini detaylı olarak bildiklerinde daha iyi bir yolculuk planlayabilirler. Özel araçla, uçakla, otobüsle Hatay Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında sizler için paylaşıldı.

Ankara Hatay Arası Kaç Kilometre?

Ankara İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehir olmakla birlikte Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alır. Başkent olmasından kaynaklı olarak Türkiye'nin her yerinden de ziyaretçi alan bir şehirdir. Bunun yanında Hatay ise Akdeniz Bölgesi'nin önemli şehirleri arasında yer alır.

Ankara ve Hatay arasındaki mesafe karayolunda 655 kilometredir. Bu mesafe Ankara ve Hatay arasındaki havayolu mesafesi ise 498 kilometre kadardır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Hatay ve Ankara arasındaki seyahat süresi de ulaşım şekillerine göre farklılaşır. Bu süreçte ulaşım şekline göre şunlardan bahsedilebilir:

Özel araç ile 7 saat 30 dakika sürer.

Otobüs ile 9 saat sürer.

Uçak ile 1 saat 10 dakika sürer.

Dizel araç ile 37 litre, benzinli araç ile 53 litre yakıt tüketimi gerekir.