Ankara Isparta Arası Kaç Km? Isparta Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Uzun yola çıkmadan önce hem yolcuların hem de araç sahiplerinin araştırması gereken birtakım bilgiler vardır. Bunlardan birisi de iki lokasyon arası mesafe olur. Böyle durumlarda Ankara'dan Isparta'ya gitmek isteyen kişiler de bu bilgilere hâkim olmalıdır. Böylece ne kadar yakıt harcayacaklarından yolculuğun ne kadar süreceğine kadar tahminde bulunabilirler. Ankara Isparta arası kaç km, kaç saat sürer sorularına yanıt bulmak gerekir.

Ankara Isparta Arası Kaç Km?

Ankara ve Isparta arasında yolculuk gerçekleştirmek isteyen kişilerin üzerinde durması gereken birtakım noktalar vardır. Öncelikle mesafe son derece önemlidir. Ankara İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirlerdendir. Isparta ise Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu da birtakım yol sorunlarını beraberinde getirebilir.

Ankara'dan Isparta'ya gitmek isteyen kişiler için mesafe önemlidir. Böylece hem yol süresi hem de yakıt detaylarını önceden hesaplamak mümkün olur. Her iki şehir arasındaki mesafe 381 km'dir. Bu da Ankara'dan Isparta'ya otobüs ile gitmeniz halinde mesafenin 422 km olacağını belirtmek gerekir. Çünkü otobüs güzergahı farklı olabilir.

Isparta Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Isparta arasındaki yolculuk süresi yolcuğun yapıldığı araç türüne göre değişmektedir. Ankara'dan Isparta'ya özel aracı ile gelmek isteyen kişiler 4 saatte ulaşabilme imkanına sahiptirler. Bununla birlikte otobüs bazı yerlerde durması ve biraz daha yavaş gitmesi nedeniyle 6 saat 4 dakika sürmektedir. Ankara'dan Isparta'ya uçak ile seyahat etmek isteyenler için süre 51 dakikadır.