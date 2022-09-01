Haberler Yaşam Haberleri Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri - İstanbul Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor, Durakları Neler?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 09:39 Son Güncelleme: 1.9.2022 09:39

Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri - İstanbul Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor, Durakları Neler?

Ankara İstanbul hızlı tren saatleri iki şehir arasında seyahat etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Yolculuğa geç kalmak istemeyenler Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sorularına da yanıt bulmak isteyebiliyor. Böyle durumlarda İstanbul Ankara hızlı tren saatleri oldukça önem kazanıyor. İstanbul Ankara hızlı tren kaç saat sürüyor, durakları neler sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında yer alıyor.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri - İstanbul Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor, Durakları Neler?

Ankara İstanbul hızlı tren saatleri konusunda araştırma yapıyorsanız tüm seferleri gözden geçirmeniz gerekir. Çünkü iki şehir arasında gün içerisinde birden fazla sefer yapılır. Ankara İstanbul hızlı tren durakları da araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sorusu da bu duraklara göre değişebilir. İstanbul Ankara hızlı tren kaç saat sürüyor, durakları neler sorularının tamamını sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Ankara İstanbul Arası Hızlı Tren Seferleri

Ankara ve İstanbul arasında günün her saatinde yolcu taşımacılığı yapılır. Bu yolcu taşıma işlemlerinde yaklaşık olarak 10 farklı sefer yapılır. Seferlerin her birinin ilk kalkış saatleri farklılık göstermektedir. Aynı zamanda seferlerin saatleri gün içerisinde kaçıncı sefer olduğuna göre değişmektedir.

Ankara İstanbul arasında yapılan ilk seferi saati 05:05'tir. Ankara garından yapılan son seferin saati ise 19:45'tir. Her seferde trenler her durakta durmuyor. Bu nedenle kişiler saatleri araştırırken hangi seferde hangi durakta durabileceklerini de öğrenmek durumundadırlar.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Durakları

Ankara İstanbul hızlı tren seferlerinde farklı duraklarda inme şansı da vardır. Her seferde aynı duraklarda durmadığından saatleri iyi araştırmanız gerekir. İki gar arasındaki mevcut duraklar ise şu şekildedir:

  • Ankara istasyonu
  • Eryaman istasyonu
  • Polatlı istasyonu
  • Eskişehir istasyonu
  • Bozüyük istasyonu
  • Bilecik istasyonu
  • Arifiye istasyonu
  • İzmit istasyonu
  • Gebze istasyonu
  • Pendik istasyonu
  • Bostancı istasyonu
  • Söğütlüçeşme istasyonu
  • Bakırköy istasyonu
  • Halkalı istasyonu

Şeklinde birçok durak seferlere dahil edilmiştir. Trenler ilk sefer sırasında Eryaman, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Bostancı, Bakırköy, Halkalı istasyonlarına uğramaz. Ancak ikinci seferde hemen her istasyona uğrar.

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Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri - İstanbul Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor, Durakları Neler?
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